به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آذرکیش عصر سه‌شنبه در آیین تجلیل از نخبگان و سرآمدان تعلیم و تربیت با عنوان «طلایه‌داران افتخار» که در سالن شهید مطهری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: شناسایی و پرورش استعدادهای متنوع دانش‌آموزان، زمینه‌ساز پیشرفت کشور و نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جدید است.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در موفقیت دانش‌آموزان افزود: دستیابی به موفقیت‌های علمی و تربیتی، حاصل همراهی خانواده‌ها، تلاش معلمان و برنامه‌ریزی مجموعه آموزش و پرورش است و والدین یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه نخبه‌پروری نباید صرفاً به موفقیت‌های علمی محدود شود، تصریح کرد: نظام آموزشی در کنار تقویت توان علمی دانش‌آموزان، باید به ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، زیستی، هنری، اقتصادی و فناورانه شخصیت آنان نیز توجه کند.

آذرکیش افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای علمی و رقابت‌های ورزشی بین‌المللی را بیانگر ظرفیت گسترده استعدادهای کشور دانست و بر ضرورت فراهم کردن فرصت‌های یادگیری متنوع برای شناسایی و شکوفایی این توانمندی‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان امروز باید از جایگاه مصرف‌کننده فناوری عبور کنند و به تولیدکنندگان ابزارها و محصولات فناورانه تبدیل شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به تحولات حوزه هوش مصنوعی، پلتفرم‌های ابری و واقعیت مجازی، آشنایی دانش‌آموزان با این فناوری‌ها و کسب مهارت‌های خلاقانه و تولیدمحور را ضروری دانست و استان سمنان را برخوردار از ظرفیت‌های قابل توجه در زمینه آموزش دیجیتال و هوش مصنوعی معرفی کرد.

آذرکیش تحول در روش‌های یاددهی و یادگیری را از دیگر ضرورت‌های نظام آموزشی برشمرد و گفت: آموزش نباید به حفظ مطالب و کسب نمره محدود شود، بلکه باید با بهره‌گیری از رویکردهای خلاقانه، نوآورانه و مسئله‌محور، زمینه تقویت مهارت حل مسئله، کار گروهی و نوآوری را در دانش‌آموزان فراهم کند.

وی خطاب به دانش‌آموزان نخبه اظهار کرد: شما سرمایه‌های ارزشمند کشور هستید و باید با شناسایی مسائل جامعه و ارائه راهکارهای مؤثر، در مسیر کاهش مشکلات مردم و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنید.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان، فرهنگیان و خانواده‌ها ابراز امیدواری کرد با حمایت از استعدادهای دانش‌آموزان، زمینه درخشش نسل آینده در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و فناورانه بیش از پیش فراهم شود.