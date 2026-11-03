به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه امروز هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، اظهار داشت: از خداوند متعال مسئلت دارم قلوب ما را هر روز بیش از پیش به انوار محبت و معرفت خویش و اهل‌بیت(ع) منور فرماید.

وی با بیان اینکه ائمه اطهار(ع) طریق الی‌الله و واسطه فیض به معنای حقیقی کلمه هستند، گفت: ملت شریف و مبعوث‌شده ایران امروز در شرایطی خاص قرار دارد؛ از یک سو با خباثت‌ها و رذالت‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مواجه است که تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا ملت ایران را به زانو درآورند و به تسلیم وادار کنند؛ اما دشمنان تاکنون به این هدف دست نیافته‌اند و هرگز نیز دست نخواهند یافت. از سوی دیگر، ملت ایران امروز در عرصه جهانی مورد تحسین و تقدیر ملت‌های آزاده قرار گرفته است. حتی کسانی که بزرگ‌ترین ظلم‌ها را در حق ملت ایران روا داشته‌اند، به این واقعیت اذعان می‌کنند که ملت ایران با استقامت و پایداری خود، مرزهای توانایی را درنوردیده و نشان داده است ملتی که از نظر ظواهر، در تراز قدرت‌های بزرگ امروز قرار ندارد، می‌تواند در برابر بزرگ‌ترین و مدعی‌ترین ابرقدرت جهان بایستد و تسلیم نشود.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه دشمن در حمله به ایران اهداف متعددی را دنبال می‌کرد، اما در تحقق هیچ‌یک از آنها موفق نشد، اظهار داشت: دشمنان به دنبال تجزیه ایران، نابودی قدرت نظامی کشور و از بین بردن ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران بودند، اما در دستیابی به هیچ‌یک از این اهداف توفیقی نداشتند. این پیروزی برای ملت بزرگ ایران ،دستاورد کوچکی نیست.

وی با اشاره به حمایت شمار زیادی از کشورها از دشمن آمریکایی و صهیونیستی در مسیر تحقق این اهداف افزود: این کشورها اگرچه امروز حمایت خود از دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در برابر ملت مقتدر و مظلوم ایران را انکار می‌کنند، اما به‌خوبی می‌دانند که در گذشته حمایت‌های گسترده‌ای از دشمنان ملت ایران داشته‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خداوند ملت ایران را از ابتدای انقلاب برای چنین روزهایی تحت ولایت و تربیت خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: ملت ایران از همان آغاز انقلاب با مشکلات و دشواری‌های فراوانی از جمله جنگ و تحریم‌ها روبه‌رو بوده است.اما ملت در گذر از این مشکلات، آبدیده شد و مسیر رشد و کمال را پیمود. ملت فهیم ایران به‌درستی از اوضاع و احوال کشور و جهان آگاهی دارد و به‌خوبی می‌داند در برابر ظلم و استکبار چگونه باید عمل کند؛ به‌گونه‌ای که نظیر چنین ملتی را در هیچ جای دنیا نمی‌توان یافت.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: این ملت در پرتو تربیت الهی ائمه اطهار(ع) و پس از آن، به واسطه اولیای الهی همچون امام خمینی(ره) و امام شهیدمان پرورش یافته و در مسیر این تربیت، رشد و کمال خاصی پیدا کرده است و امروز با همین پشتوانه در میدان ایستاده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه ملت ایران اهل تسلیم نیست، تصریح کرد: ملت مبعوث‌شده ایران و از جمله مسولان و نیروهای مسلح کشور، اهل تسلیم نیستند.

وی ضمن تشکر از دستور اخیر مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح، گفت: رهبر انقلاب دستور قاطعی به نیروهای مسلح صادر کردند که در صورت تجاوز مجدد دشمن خبیث، پاسخی سریع و قاطع، بدون محدودیت به مرزهای جغرافیایی، داده شود. بر این اساس، هر نقطه‌ای که منافع این دشمن رذل و خبیث در آن قرار دارد، باید در معرض حمله نیروهای مسلح قرار گیرد تا اندیشه و تصور تجاوز دوباره به ایران از ذهن آنان خارج شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت مهار دشمنان آمریکایی و صهیونیستی اظهار داشت: دشمنان باید به‌خوبی دریابند که ملت ایران و نیروهای مسلح کشور در برابر هرگونه تجاوزی ایستادگی خواهند کرد.

وی با اشاره به تأکید امام شهید بر ضرورت مقابله با دشمنان آمریکایی افزود: رهبر شهید معتقد بودند آمریکایی‌ها اهل صلح نیستند، بلکه به دنبال تسلیم کردن ملت ایران و دست‌اندازی به منابع کشور هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ابراز امیدواری کرد ملت ایران با حضور در مراسم استکبارستیزی این روز، باردیگر بر این حقیقت تأکید کنند که هرگز زیر بار زور و استکبار نخواهند .

آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه نصرت الهی از وعده‌های قطعی خداوند است، به آیاتی از سوره آل‌عمران درباره جنگ بدر اشاره کرد و گفت: خداوند در این سوره می‌فرماید: «وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ»؛ خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد، در حالی که در موضع ضعف قرار داشتید.

وی با اشاره به آیه دیگری از همین سوره افزود: خداوند خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَنْ یَکْفِیَکُمْ أَنْ یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُنْزَلِینَ».

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبیین این آیات با بیان اینکه قدرت از باطن می‌جوشد و لزوماً ریشه در توانایی‌های مادی ندارد، اظهار داشت: بر اساس این آیات، ملائکه‌الله نازل شدند و مؤمنان را به پیروزی رساندند. خداوند در ادامه نیز تأکید می‌کند که اگر اهل صبر و تقوا باشید، شما را با پنج هزار ملایکه یاری خواهد کرد.این نحوه بیان البته مربوط به آن حادثه خاص است و لکن بر اساس این آیات، قرار نیست خداوند همواره مؤمنان را از طریق اسباب مادی و ظاهری یاری کند؛ بلکه هرگاه خداوند ملتی را اهل صبر و تقوا بیابد، آن ملت را از باطن تقویت خواهد کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد ملت ایران امروز نمونه‌ای از همان اقتدار ایمانی باشد و با برخورداری از لطف و رحمت الهی، از مشکلات و دشواری‌های پیش‌رو به سلامت عبور کند.