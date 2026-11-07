ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح آمایش آموزش عالی گفت: در واقع، در ارتباط با بحث آمایش، با توجه به مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته، در سال ۱۳۹۹ فاز اول مربوط به آمایش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: فاز دوم آن مقطع انجام شده بود، منتها به دلیل تغییراتی که در قوه مجریه اتفاق افتاد، باقی مانده بود. اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع این درخواست را از وزارت علوم داشت که فاز دوم را که قرار بود در سال ۱۳۹۹ اجرایی شود، انجام بدهد و گزارشی در این زمینه ارائه شود. فاز دوم اطلاعاتش به‌روزرسانی و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.

واحدی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه جدید که در زمینه آمایش ارائه شد، این ابلاغیه عمدتاً حول این محور است که تعدادی از مؤسسات آموزش عالی در واقع الحاق شوند به دانشگاه‌های بزرگ‌تر؛ یعنی اینکه این مؤسسات کماکان به کار خودشان ادامه می‌دهند، در واقع دانشجو می‌گیرند، استادانشان هستند و رشته‌هایشان موجود است.

معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: حتی در واقع برای اینکه این مؤسسات بتوانند به کار خودشان ادامه بدهند و مبادا دچار مشکل شوند، پیشنهاد شده که ردیف بودجه مؤسسات هم کماکان مستقل باشد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در واقع این ابلاغیه که آمده، حالا بایستی برنامه‌ریزی اجرایی آن با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.