به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‌الدین امیری، در نشست شورای اداری این دانشگاه که صبح سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه با حضور اعضای هیئت‌رئیسه، رؤسای شبکه‌ها، دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها و مدیران ستادی برگزار شد، عملکرد دانشگاه را مثبت ارزیابی کرد.

رضایت هیئت امنا از عملکرد دانشگاه

امیری با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دانشگاه در نشست هیئت امنا اظهار کرد: عملکرد مطلوب همکاران موجب شد اعضای هیئت امنا از اقدامات انجام‌شده ابراز رضایت کنند و گزارش عملکرد دانشگاه نیز مورد توجه آنان قرار گیرد. در این نشست بر روند رو به رشد دانشگاه تأکید شد و این ارزیابی مثبت، حاصل تلاش و همراهی کارکنان است.

وی رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان را از اولویت‌های مدیریت دانشگاه دانست و افزود: تلاش می‌کنیم با مدیریت صحیح منابع و افزایش درآمدهای دانشگاهی، پرداخت مطالبات همکاران را به‌روزتر کنیم و از انباشت مطالبات پرسنلی جلوگیری شود؛ چراکه این موضوع در افزایش انگیزه کاری کارکنان مؤثر است.

کاهش بدهی‌ها و بهبود شاخص‌های دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات این مجموعه گفت: با تدبیر و ارائه راهکارهای مناسب، بخشی از مشکلات دانشگاه برطرف شده و اکنون شاهد بهبود شاخص‌ها، ارتقای عملکرد و کاهش بدهی‌های انباشته‌شده از گذشته هستیم.

امیری با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در مجموعه دانشگاه تصریح کرد: با همکاری و کار منسجم، دانشگاه مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد و روند فعلی نشان می‌دهد که می‌توان در سال آینده شرایط بهتری نسبت به امسال رقم زد.

وی همچنین درباره واگذاری‌ها و شیوه‌های تأمین نیازهای دانشگاه بیان کرد: خریدهای متمرکز و استفاده از ظرفیت ترک تشریفات، موجب رشد درآمدهای غیرعملیاتی دانشگاه شده و رقم قابل توجهی را به همراه داشته است؛ این روند همچنان ادامه دارد.

محرومیت‌زدایی از اولویت‌های دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات بر اساس دانش و اصول مدیریتی، محرومیت‌زدایی را یکی از اولویت‌های کاری دانشگاه برشمرد و گفت: بر اساس مستندات موجود، سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر از مردم استان در قالب اردوهای جهادی و برپایی بیمارستان‌های صحرایی ویزیت شدند و خدمات رایگان سلامت دریافت کردند که اقدامی ارزشمند در حوزه سلامت استان است.

امیری هرگونه ارتقا در عملکرد را نتیجه اصلاح فرآیندها و بهره‌گیری از تجربه‌های به‌دست‌آمده دانست و بر ضرورت انتقال این تجربه‌ها میان بخش‌های مختلف دانشگاه تأکید کرد.

تأکید بر مدیریت مصرف انرژی و اقتصاد سلامت

وی با اشاره به اهمیت مدیریت حامل‌های انرژی افزود: لازم است تجربه‌های موفق در زمینه مدیریت و کاهش مصرف انرژی میان مجموعه‌های مختلف دانشگاه به اشتراک گذاشته شود و افرادی که در کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف حامل‌های انرژی نقش مؤثری دارند، مورد تشویق قرار گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین تجمیع آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های متمرکز بهداشتی و الکترونیکی‌کردن صندوق‌های رأی را از اولویت‌ها و سیاست‌های کلان دانشگاه عنوان کرد.

امیری در پایان بر ضرورت توجه به اقتصاد سلامت در فرآیند خریدها تأکید کرد و خواستار اتخاذ رویکردی شد که ضمن مدیریت هزینه‌ها، زمینه افزایش درآمدهای دانشگاه را فراهم کند.