به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر سه شنبه در نشست ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن قدردانی از تلاش فرمانداران، اعضای ستادهای شهرستانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی در ۱۲ روز گذشته، اظهار کرد: سرشماری یک کار ملی است و همه دستگاه‌ها باید با تمام ظرفیت پای کار باشند.

وی با بیان اینکه دستیابی به آمارهای دقیق، زیربنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای توسعه استان است، افزود: ضروری است همه مجموعه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طرح سرشماری با بالاترین کیفیت و دقت اجرا شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد ستادهای شهرستانی تصریح کرد: تشکیل مستمر جلسات، پیگیری مصوبات، بازدیدهای میدانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، میزان مشارکت دهیاران به‌ویژه در زمینه کد ملی و کد پستی، نظارت اعضای ستاد استانی و کیفیت اطلاع‌رسانی از جمله معیارهای ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها خواهد بود.

رحمانی در ادامه با اشاره به برخی نگرانی‌های شهروندان درباره مراجعه مأموران سرشماری خاطرنشان کرد: باید اطلاع‌رسانی دقیقی درباره شیوه اجرای طرح صورت گیرد تا مردم با آگاهی بیشتری در این فرآیند مشارکت کنند.

وی توضیح داد: اطلاعات جمعیتی بر اساس روش‌های ثبتی آماده شده و ۱۰ درصد جامعه نیز برای جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی در حوزه‌هایی مانند اشتغال، بیکاری و تولید به‌صورت نمونه‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند که نتایج آن قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی برخی شهرستان‌ها در اجرای عملیات سرشماری گفت: فرماندارانی که عملکرد حوزه‌های تحت مدیریت آن‌ها پایین‌تر از میانگین استانی و کشوری قرار دارد، باید با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در ۱۸ روز باقی‌مانده برای جبران عقب‌ماندگی‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

رحمانی با اشاره به الزام دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با ستاد سرشماری اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها مکلف به تأمین امکانات و پشتیبانی مورد نیاز این طرح هستند و در صورت استنکاف هر دستگاه، موضوع برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی گزارش خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نقش دهیاران و بخشداران در تسهیل اجرای عملیات سرشماری، از همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در این زمینه قدردانی کرد.

دعوت استاندار از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این مناسبت را یادآور سه واقعه مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ دانست.

رحمانی با اشاره به اهمیت تاریخی این روز اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد استقلال‌خواهی، آزادی‌طلبی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌گری و ظلم است.

وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ با شناخت ماهیت سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و هم‌پیمانانش، همواره بر استقلال و حفظ عزت ملی تأکید داشته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان از اقشار مختلف مردم استان دعوت کرد در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پیدا کنند و گفت: این مراسم همزمان با سراسر کشور، از ساعت ۹:۳۰ صبح در شهر یاسوج آغاز می‌شود.