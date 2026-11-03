گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر سه‌شنبه در آیین تجلیل از نخبگان و سرآمدان تعلیم و تربیت با عنوان «طلایه‌داران افتخار» در سالن شهید مطهری سمنان، دانش‌آموزان نخبه را از مهم‌ترین ظرفیت‌های انسانی کشور دانست و بر ضرورت شناسایی، حمایت و پرورش استعدادهای برتر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آینده کشور به توانمندی نسل جوان وابسته است، اظهار کرد: دانش‌آموزان نباید توانایی‌های خود را دست‌کم بگیرند، بلکه باید با خودباوری، اعتمادبه‌نفس، تلاش و تقویت بنیه علمی برای حضور در جایگاه های بزرگ علمی و مدیریتی آماده شوند.

استاندار سمنان با اشاره به نقش خانواده‌ها و معلمان در موفقیت دانش‌آموزان افزود: دستاوردهای امروز دانش‌آموزان حاصل همراهی و حمایت خانواده‌ها، تلاش معلمان و زحمات مجموعه آموزش و پرورش است و این حمایت‌ها باید در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای نسل آینده تداوم داشته باشد.

کولیوند همچنین کسب عنوان برتر آموزش و پرورش استان سمنان در سطح ملی طی دو سال پیاپی را حاصل تلاش جمعی مدیران، فرهنگیان و دانش‌آموزان دانست و از فعالان این مجموعه قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور، تقویت همبستگی و تاب‌آوری ملی را ضروری دانست و بر اهمیت آگاهی نسل جوان از فداکاری افرادی که برای حفظ امنیت و آرامش کشور تلاش می‌کنند، تأکید کرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه دانش‌آموزان نخبه می‌توانند سفیران شایسته استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشند، خواستار توجه به استعدادهای برتر در همه مناطق استان، از شهرها تا روستاها شد.

کولیوند بر ضرورت تداوم مسیر علم‌آموزی، خودباوری و حمایت از نخبگان برای تربیت نسلی توانمند و اثرگذار در آینده کشور تأکید کرد.