به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم محمدرضا هاشمی‌فر در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی و نماد بیداری، آگاهی، استقلال‌طلبی و مقاومت ملت ایران دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان‌ماه یادآور برگ زرینی از تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و نماد عزت، استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران است؛ روزی که با سه رویداد سرنوشت‌ساز شامل تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره)، به نمادی ماندگار از بیداری، آگاهی و مقاومت در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد.

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، جلوه‌ای روشن از اراده ملت ایران برای رهایی از سلطه بیگانگان و دفاع از استقلال و عزت ملی بود؛ حرکتی تاریخی که پیام صریح ملت ایران به قدرت‌های سلطه‌گر را به همراه داشت: ملت ایران هرگز زیر بار زورگویی، تحقیر و دخالت بیگانگان نخواهد رفت.

امروز نیز در شرایطی که نظام سلطه با ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و جنگ شناختی درصدد تضعیف اراده ملت‌ها و خدشه‌دارکردن هویت نسل جوان است، تبیین حقایق تاریخی، تقویت بصیرت، حفظ وحدت ملی و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و استکبارستیزی به نسل آینده، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجویان پیرو خط امام (ره)، فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و آحاد مردم شریف و انقلابی استان لرستان تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون ملت بزرگ ایران اسلامی را مسئلت دارم.