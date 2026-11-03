به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی عصر سه شنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اشاره به مشکلات مالی و اجرایی پیش‌روی فرمانداری‌ها در اجرای این طرح اظهار کرد: در زمینه تأمین اعتبار سرشماری، تاکنون اعتبارات مشخص و متناسبی برای شهرستان پیش‌بینی نشده و همین مسئله تأمین هزینه‌های جاری، از جمله غذای عوامل اجرایی و سایر نیازهای پشتیبانی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات و بدهی‌های قبلی نیز بر هزینه‌های فرمانداری افزوده شده و دستگاه‌های اجرایی هم با شرایط دشوارتری مواجه هستند، گفت: از این‌رو انتظار می‌رود استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف اعتبارات و کاهش فشار مالی بر فرمانداران اقدام کنند.

فرماندار بویراحمد با اشاره به هزینه‌های مربوط به مأموریت‌ها و رفت‌وآمد کارکنان تصریح کرد: بخشی از هزینه‌های انجام‌شده فراتر از مأموریت‌های معمول اداری بوده و تأمین منابع مالیآن نیازمند حمایت و پیش‌بینی اعتبار است که تنها مختص شهرستان بویراحمد نیست و سایر فرمانداری‌ها نیز با آن مواجه هستند.

وی در ادامه با اشاره به حساسیت اطلاعات کدهای پستی و ضرورت صیانت از داده‌های شهروندان گفت: اطلاعات مربوط به کدهای پستی از موضوعات حساس و دارای ملاحظات امنیتی و حقوقی است و باید در نحوه دسترسی، دریافت و واگذاری آن‌ها نهایت دقت صورت گیرد تا مسئولیت حقوقی جدیدی متوجه فرمانداری‌ها نشود.

بهشتی افزود: در مواردی افشای اطلاعات اشخاص زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است؛ بنابراین نباید اجازه دهیم نحوه توزیع و تحویل اطلاعات خام کدهای پستی به یک چالش حقوقی و اداری تبدیل شود.

وی با اشاره به وجود حدود ۶۰۰ روستا در این شهرستان بیان کرد: تهیه و تحویل داده‌های خام کدهای پستی این تعداد روستا، هزینه‌های جانبی قابل توجهی از جمله چاپ و تکثیر اطلاعات را به همراه دارد که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

فرماندار بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشبرد سرشماری گفت: شهرستان بویراحمد از جمله شهرستان‌هایی بوده که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، بخشداران، شهرداران و فرماندار، جلسات تخصصی متعددی برگزار کرده و حوزه‌های بخش‌داری نیز به‌طور کامل پوشش داده شده است.

وی ژئوکد و کدهای پستی را از مبانی مهم سرشماری ثبتی‌مبنا دانست و اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی در راستی‌آزمایی اطلاعات آماری، تطبیق داده‌های مکانی و کدهای پستی است؛ چراکه در صورت نداشتن کد پستی یا کد آماری، احتمال خارج ماندن برخی روستاها از چرخه ثبت اطلاعات وجود دارد و اصلاح این وضعیت در مراحل بعدی دشوار خواهد بود.

بهشتی خواستار تسریع در صدور و تفکیک کدهای پستی روستاها شد و گفت: با وجود تلاش شبانه‌روزی مجموعه اجرایی، ضروری است فرآیند صدور و تفکیک کدهای پستی با سرعت بیشتری انجام و اطلاعات مورد نیاز در اختیار دهیاران، شهرداران و شوراهای اسلامی قرار گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: برای روستاهایی که فاقد دهیاری هستند، باید از ظرفیت افراد معتمد محلی استفاده شود تا هیچ منطقه‌ای از فرآیند سرشماری و ثبت اطلاعات جمعیتی جا نماند.

فرماندار بویراحمد در پایان با اشاره به مشکلات تأمین خودرو و امکانات نقلیه اداری بیان کرد: در برخی موارد برای انجام مأموریت‌ها و پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی، ناچار به استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و اجاره خودرو شده‌ایم که این موضوع نیز نیازمند توجه و حمایت جدی‌تر مسئولان استانی است.