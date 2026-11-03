محمدسعید سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان کردستان، از سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷.۲ کیلومتر شبکه برق‌رسانی احداث شده است.

وی افزود: از مجموع شبکه اجراشده، ۳.۴ کیلومتر مربوط به شبکه فشار متوسط و ۳.۸ کیلومتر مربوط به شبکه فشار ضعیف است که در کنار آن، ۱۱ پست برق نیز به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه‌ها بیان کرد: برای احداث این زیرساخت‌ها در مجموع ۳۵۷ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که از محل اعتبارات مسکن ملی سال مالی ۱۴۰۴ و منابع داخلی شرکت توانیر و وزارت نیرو تأمین شده است.

سلطانی ادامه داد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها به‌طور کامل جذب و در اجرای پروژه‌های برق‌رسانی هزینه شده است.

وی همچنین به واگذاری انشعابات برق به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۳۶ انشعاب برق و در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز ۱۶۸ انشعاب به متقاضیان واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و تسریع در بهره‌برداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در سطح استان انجام شده است.

گفتنی است؛ این اقدامات در راستای توسعه زیرساخت‌های خدماتی و آماده‌سازی واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برای بهره‌برداری انجام شده است.