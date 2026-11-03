به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی پرویزیان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای تعیین‌شده در مرکز و شهرستان‌های خراسان شمالی اعمال می‌شود تا مراسم با امنیت و نظم کامل برگزار گردد.

وی با تشریح محدودیت‌های ترافیکی مرکز استان و شهرستان‌های شمالی گفت: در بجنورد، مسیر از میدان شهید، طول خیابان طالقانی غربی تا میدان بازرگانی از ساعت ۶ صبح مسدود می‌شود و مراسم از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شودد. در شیروان نیز خیابان امام خمینی (ره)، حدفاصل تقاطع دفاع مقدس تا میدان انقلاب از ساعت ۶ صبح مشمول محدودیت ترافیکی می‌شود و مراسم ساعت ۹ صبح برگزار می‌گردد.

رئیس پلیس راهور خراسان شمالی افزود: در اسفراین، تقاطع سپاه، میدان امام خمینی (ره)، تقاطع ۲۲ بهمن، خیابان طالقانی و خیابان دکتر حسابی تا میدان امام خمینی (ره) از ساعت ۷ صبح مسدود می‌شود و شروع مراسم ساعت ۹ صبح است. همچنین در سملقان، مسیر تقاطع معلم، ناحیه بلال و ناحیه شهرداری تا میدان مقاومت از ساعت ۷ صبح مسدود شده و مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود. در فاروج نیز مسیر مسجد آل‌یاسین در خیابان طالقانی تا تقاطع رضوی از ساعت ۸ صبح مسدود و مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح شروع می‌گردد.

وی در ادامه به محدودیت‌های شهرستان‌های جنوبی و شرقی استان اشاره کرد و تصریح کرد: در جاجرم، محدوده میدان امام خمینی (ره)، خیابان بهشتی و بلوار شهید مطهری تا میدان امام خمینی (ره) از ساعت ۸ صبح محدود می‌شود و مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود. در گرمه، مسیر میدان ارشاد تا تقاطع مرکزی از ساعت ۷:۳۰ صبح مسدود و مراسم ساعت ۱۰ صبح شروع می‌شود. در راز نیز مسیر میدان معلم، طول خیابان امام خمینی غربی تا روبه‌روی شهرداری از ساعت ۷:۳۰ صبح مسدود و مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار می‌شود. در صفی‌آباد نیز خیابان امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره) و خیابان شهدا تا خیابان بسیج از ساعت ۸:۳۰ صبح مسدود می‌شود و مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود.

پرویزیان در پایان از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و با مأموران پلیس همکاری نمایند.