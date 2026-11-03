به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید از پروژه افلاک که توسط شهرداری خرم‌آباد در حال اجراست، بر ضرورت شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این طرح پیش از فرا رسیدن فصل زمستان تأکید کرد.

وی با اشاره به محدود بودن فرصت باقی‌مانده از فصل کاری و شرایط جوی پیش‌رو اظهار کرد: با توجه به مطالبات کسبه و شهروندان، لازم است عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود تا امکان تکمیل و بهره‌برداری از آن در موعد مقرر فراهم شود.

ضرورت افزایش اکیپ‌های اجرایی پروژه

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر لزوم تقویت توان اجرایی پروژه افزود: شهردار خرم‌آباد باید با افزایش اکیپ‌های کاری و تقویت فعالیت‌های اجرایی، روند پیشرفت این طرح را شتاب ببخشد تا پروژه پیش از آغاز فصل زمستان به سرانجام برسد.

درمنان خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های شهری و توجه به مطالبات شهروندان، نقش مهمی در جلب رضایت عمومی دارد و انتظار می‌رود مجموعه شهرداری خرم‌آباد با برنامه‌ریزی مناسب و تلاش مضاعف، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه افلاک را فراهم کند.

وی جلب رضایت کسبه و شهروندان را از اهداف مهم اجرای این طرح دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر روند پیشرفت آن تأکید کرد.