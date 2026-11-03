ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: جو استان طی امروز پایدار است و دمای هوا نسبت به روز گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای ندارد.

وی افزود: از اواخر فردا، سامانه بارشی وارد استان می‌شود و تا اواخر روز یکشنبه هفته آینده در سطح استان فعال است؛ در این مدت بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید لحظه‌ای و بارش تگرگ در نقاط مستعد پیش‌بینی می‌شود.

رستمی با اشاره به اینکه این سامانه کل استان را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: تزریق رطوبتی مناسب است و بارش‌های خوب و مناسبی را برای کل استان به همراه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی درباره خطرات این سامانه خاطرنشان کرد: خطر اصابت صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، کاهش دید و احتمال آسیب به سازه‌های سبک وجود دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات خودداری شود و از تردد و اتراق در حریم مسیل‌ها و رودخانه‌ها در این مدت پرهیز گردد.