به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی محمدی‌مقدم عصر سه شنبه در نشست ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان با تشریح آخرین وضعیت عملیات میدانی و چالش‌های اجرای طرح اظهار کرد: عملیات میدانی سرشماری از دوم آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده و میزان پیشرفت آن در استان از ۴۰ درصد عبور کرده است.

وی افزود: تا پایان روز گذشته حدود ۹ هزار خانوار شناسایی و فهرست‌برداری شده‌اند که اطلاعات کامل ۷ هزار و ۷۰۰ خانوار به‌صورت نهایی ثبت شده و پرونده سایر خانوارها در حال بررسی و تکمیل است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه اولویت اصلی در سرشماری کیفیت اطلاعات است، گفت: هدف تنها شمارش خانوارها نیست، بلکه باید محل سکونت آن‌ها نیز با دقت و بر اساس اطلاعات ثبتی مشخص شود.

باشت و کهگیلویه در صدر پیشرفت سرشماری

محمدی‌مقدم میزان پیشرفت عملیات میدانی در شهرستان‌های استان را اعلام کرد و گفت: باشت با ۵۳ درصد و کهگیلویه با ۵۲ درصد بیشترین میزان پیشرفت را دارند.

وی افزود: میزان پیشرفت سرشماری در گچساران ۴۵ درصد، بویراحمد ۳۷ درصد، دنا ۳۵ درصد، چرام ۳۳ درصد، بهمئی ۳۲ درصد، لنده ۳۰ درصد و مارگون ۲۸ درصد است.

وی میانگین پیشرفت کشوری را حدود ۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: هدف‌گذاری استان برای این مرحله، پیشرفت ۳۸ تا ۴۰ درصدی بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره پایین بودن میزان پیشرفت در مارگون نیز اظهار کرد: صعب‌العبور بودن مناطق، پراکندگی روستاها و فاصله زیاد میان حوزه‌های روستایی از عوامل کندی عملیات در این شهرستان است؛ به‌طوری‌که جابه‌جایی میان دو حوزه روستایی گاهی تا دو ساعت زمان می‌برد.

۷۸۲ خانوار غایب در استان شناسایی شدند

محمدی‌مقدم با اشاره به وضعیت خانوارهای غایب گفت: تاکنون ۷۸۲ خانوار غایب در استان شناسایی شده‌اند که حدود ۱۰ درصد خانوارهای مراجعه‌شده را شامل می‌شوند.

وی افزود: تیم‌های تلفنی ستاد استانی و شهرستانی همزمان با عملیات میدانی در حال تماس و پیگیری وضعیت این خانوارها هستند و بخش قابل توجهی از موارد شناسایی‌شده مربوط به اقامتگاه‌های دوم یا افرادی است که ساکن دائم محل مورد مراجعه نیستند و صحت‌سنجی اطلاعات آن‌ها ادامه دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به نقش دهیاران در تسریع عملیات سرشماری بیان کرد: بر اساس استاندارد مرکز آمار ایران، هر مأمور باید روزانه با ۲۳ خانوار مصاحبه کند، اما در مناطقی که دهیاران همکاری و همراهی داشته‌اند، یک مأمور موفق به سرشماری بیش از ۴۰ خانوار در روز شده است.

وی تصریح کرد: دهیاران به دلیل شناخت محلی، اعتمادآفرینی و دسترسی‌های تلفنی، بازوی قدرتمند مأموران سرشماری هستند و همکاری آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرعت و دقت عملیات داشته باشد.

مغایرت ۲۵ درصدی در انتظار جانمایی جمعیت استان

محمدی‌مقدم با بیان اینکه ۷۰ درصد اهمیت این طرح به عملیات ثبت‌مبنا و ۳۰ درصد به عملیات میدانی اختصاص دارد، گفت: طبق ارزیابی‌ها، در برآورد جمعیتی کل استان به ۹۷ درصد پوشش پیش‌بینی‌شده مرکز آمار رسیده‌ایم، اما چالش اصلی ما رقم جمعیت نیست، بلکه جانمایی مکانی خانوارهاست.

وی هشدار داد: در صورت همکاری نکردن فرمانداری‌ها برای رفع نواقص اطلاعات مکانی، احتمال مواجهه با مغایرت ۲۰ تا ۲۵ درصدی در جانمایی آمار جمعیتی وجود دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات کدهای پستی خانوارها اظهار کرد: تعداد زیادی از خانوارها کد پستی واقعی خود را نمی‌دانند یا کدهای قدیمی را اعلام می‌کنند که این مسئله می‌تواند در ثبت صحیح موقعیت مکانی آن‌ها اختلال ایجاد کند.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۵ به بعد روستاهای جدیدی شکل گرفته‌اند که فاقد کد سلسله‌مراتبی تقسیمات کشوری وزارت کشور هستند و در اطلاعات شرکت پست نیز با مشکلاتی در زمینه کدگذاری مواجه‌اند.

محمدی‌مقدم تأکید کرد: اگر این مشکلات اصلاح نشود، ممکن است روستاهایی با چند صد خانوار سکنه واقعی در پایان سرشماری به‌عنوان روستای صفر خانوار شناسایی شوند؛ چراکه اطلاعات خانوارها با کد پستی دیگری یا صرفاً کد خدماتی ثبت شده است.

درخواست ۸ میلیارد تومان برای دریافت اطلاعات کدهای پستی

وی با اشاره به مشکلات دسترسی استان به اطلاعات تفکیکی کدهای پستی گفت: شرکت پست اعلام کرده اطلاعات ژئوکد نقشه‌ای را به مرکز تحویل داده، اما امکان استخراج اطلاعات تفکیکی خانوارها و موقعیت مکانی آن‌ها برای استان فراهم نیست.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: برای دریافت این اطلاعات اعلام شده که هر رکورد کد پستی حدود ۲۷ هزار تومان هزینه دارد و مجموع هزینه مورد نیاز به نزدیک ۸ میلیارد تومان می‌رسد.

وی خواستار صدور دستور ویژه استاندار برای انعقاد تفاهم‌نامه یا ارائه مستقیم فایل کدهای پستی به فرمانداری‌ها و دهیاران شد تا مشکلات جانمایی جمعیت و مغایرت‌های اطلاعاتی برطرف شود.