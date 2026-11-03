فتح الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی آرد اظهار کرد: سامانه سیما، سامانه مدیریت وزارت کشور است که هدف آن شناسایی عشایر و روستاییان واقعی و جلوگیری از قاچاق و هدر رفت سرمایه محسوب می‌شود.

وی افزود: بر اساس این سامانه، سرانه آرد هر نفر عشایری ۱۲ کیلوگرم در ماه تعیین شده است؛ ۵ هزار و ۷۲۲ خانوار از طریق نانوایی استفاده می‌کنند، ۲ هزار و ۶۵۵ خانوار مشکل دارند و ۳ هزار و ۴۴۵ خانوار به عنوان فعال شناخته شده‌اند اما سهمیه خود را دریافت نکرده‌اند.

اسکندری تصریح کرد: در حوزه روستایی نیز ۱۹ هزار و ۹۶۰ خانوار ثبت‌نام کرده‌اند که ۶ هزار و ۶۵۸ خانوار شامل دریافت آرد به سرانه هر نفر ۸ کیلوگرم شده‌اند و ۲۴۶ نانوایی روستایی در استان فعال است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه باز است و اگر فردی از قلم افتاده باشد می‌تواند ثبت‌نام کند؛ همچنین در حال توزیع آرد مهرماه هستیم و با توجه به به‌روزرسانی سامانه، انتظار می‌رود مشکل تأمین آرد روستاییان و عشایر برطرف شود.

مدیرکل تعاون روستایی ایلام در پایان گفت: آرد هیچ کسی کاهش نیافته و سهمیه روستایی هشت کیلو ثابت است؛ توزیع آرد در مناطق عشایری و قشلاقی از طریق شرکت تعاونی عشایری انجام می‌شود و تلاش می‌شود با همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی، آرد مورد نیاز همه خانوارهای واجد شرایط تأمین شود.