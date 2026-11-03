به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات علیه مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی خبر داد.

وی اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن به فضل خداوند انبارهای تسلیحاتی و تجمعات نیروهای دشمن سعودی در مناطق میدی و القمبور که تحت نظارت ملحم بن شنار القحطانی افسر سعودی نیروهای جیزان قرار دارند، هدف قرار دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که این عملیات با استفاده از چند فروند پهپاد انجام شد و اهداف موردنظر با دقت و مستقیما مورد اصابت قرار گرفتند.

سریع تصریح کرد که این حملات به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای دشمن سعودی و انهدام تعدادی از انبارهای تسلیحاتی منجر شده است.