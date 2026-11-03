به گزارش خبرنگار مهر، سومین سوگواره استانی شعر فاطمی با حضور حجت‌الاسلام قائدرحمتی، امام جمعه دورود و شاعران برجسته‌ای از شهرهای خرم‌آباد، الیگودرز، کوهدشت، الشتر و دورود برگزار شد.

در این برنامه، شاعران آیینی با قرائت سروده‌هایی در وصف شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت بانوی بزرگ اسلام ابراز کردند.

شعر فاطمی؛ بازتابی از سیره و فضائل بانوی دو عالم

شرکت‌کنندگان در این سوگواره با بهره‌گیری از ظرفیت شعر و ادبیات آیینی، به بیان ابعاد مختلف شخصیتی، معنوی و اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س) پرداختند و جلوه‌هایی از جایگاه والای آن حضرت در فرهنگ و معارف اسلامی را به تصویر کشیدند.

شعرخوانی در وصف حضرت زهرا (س)، تبیین سیره و فضائل ایشان و پاسداشت فرهنگ و معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، از محورهای اصلی این محفل ادبی بود که فضایی سرشار از معنویت و ارادت به خاندان پیامبر اکرم (ص) ایجاد کرد.

فرصتی برای تقویت شعر آیینی در لرستان

برگزاری سومین سوگواره استانی شعر فاطمی در دورود، فرصتی برای گردهمایی شاعران آیینی شهرهای مختلف لرستان و بهره‌گیری از ظرفیت شعر و هنر در ترویج فرهنگ فاطمی و انتقال ارزش‌های دینی و مذهبی به جامعه به شمار می‌رود.