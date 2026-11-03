https://mehrnews.com/x3dw6g ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷ کد مطلب 6999123 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷ حضور اصحاب هنر و رسانه شهر «زاهدان» در بعثت های شبانه زاهدان- اصحاب هنر، فرهنگ و رسانه شهر زاهدان در کنار دیگر مردم، حضور فعال در تجمعات شبانه این شهر دارند. دریافت 30 MB کد مطلب 6999123 کپی شد مطالب مرتبط بارش رحمت الهی در شهر زاهدان حال و هوای خاص گلزار شهدای شهر زاهدان تداوم دلدادگی مردم سیستان وبلوچستان در دفاع از وطن؛ ۲۴۷ شب حضور مداوم حضور حماسی مرزنشینان نگور در راهپیمایی ۱۳ آبان برگزاری اختتامیه هشتمین دوره مسابقات قرآنی «باران وحی» در زاهدان آمادگی مردم دلگان برای آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان خروش مردم زهک در راهپیمایی ۱۳ آبان زابل در قاب حضور انبوه مردم؛ راهپیمایی ۱۳ آبان با حال و هوای حماسی چابهار ایستاده پای ایران؛ راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر ساحل مکران آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در پایتخت وحدت اسلامی حضور پرشور دانشآموزان زاهدانی در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان دانشآموز زاهدانی: برای وطنم تا پای جان ایستادهام مهرستان؛ صحنه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان مردم لادیز در قاب حضور راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها زاهدان اصحاب رسانه اصحاب فرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان تجمع مردمی خبرنگاران اجتماع مردمی
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