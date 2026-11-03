حضور اصحاب هنر و رسانه شهر «زاهدان» در بعثت های شبانه

زاهدان- اصحاب هنر، فرهنگ و رسانه شهر زاهدان در کنار دیگر مردم، حضور فعال در تجمعات شبانه این شهر دارند.