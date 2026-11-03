به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، این مناسبت را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری دانست.

در این پیام آمده است: ۱۳ آبان نماد عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران است و ایمان، بصیرت و مقاومت مردم در برابر قدرت‌های سلطه‌گر را به تصویر می‌کشد.

در بخش دیگری از این پیام، به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان و شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه مدرسه شجره طیبه میناب اشاره شده و یادآوری شده است که شهادت دو دانش‌آموز کردستانی، فریماه مفاخری و ماهان زارعی، داغی ماندگار بر دل مردم استان بر جای گذاشته است.

این پیام، خون شهدای دانش‌آموز را الهام‌بخش نسل جوان در مسیر استقلال‌خواهی، خودباوری و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و ملی دانسته و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام برای تداوم مسیر عزت و اقتدار کشور تأکید کرده است.

پورذهبی در پایان این پیام، ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز و ادای احترام به مقام شهدا، از مردم استان کردستان به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و نسل جوان دعوت کرده است با حضور پرشور و آگاهانه در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر همبستگی ملی، استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.