به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در جمع خبرنگاران حاضر برای پوشش دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال و تیم ناشنوایان با اشاره به تعویق جام ملت های آسیا گفت: قبلا پیش‌بینی کرده بودم بازی‌ها به تعویق می‌افتد که این اتفاق افتاد. ضمن اینکه انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به تعویق افتاده است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه این تعویق چه تاثیری در روند برنامه های تیم ملی دارد یادآور شد: امیر قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا قرارداد دارد و امروز جلسه‌ای با ایشان درباره بازی‌های فیفادی برگزار کردیم. جلسه خوبی نیز با یحیی گل‌محمدی برگزار کردیم و قرار است فردا جلسه بین این دو عزیز برگزار شود که ممکن است من هم شرکت کنم. باید بتوانیم تیم فوتبال امید را با تیم ملی بزرگسالان را هماهنگ کنیم. مطمئن هستیم تیم ملی ما جوانگرایی جدی خواهد داشت، چون یک سال تا جام ملت‌های آسیا فرصت داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به وضعیت تیم ملی فوتسال ایران گفت: در تورنمنت تایلند شرکت خواهیم کرد. تورنمنتی که ژاپن، آرژانتین و ... حضور دارند. همین که در بازی‌ها شرکت می‌کنیم، اقتدار کشور است نه فدراسیون فوتبال. تیم ملی فوتسال بانوان امروز برای شرکت در تورنمنتی راهی چین شد. تیم ملی نوجوانان فوتسال در المپیک بازی خود را برد و تیم ملی فوتسال ساحلی نیز در اردو حضور دارد و خودش را برای بازی‌های آسیایی آماده می‌کند. در واقع، ۵ تا ۶ تیم ما درگیر مسابقات هستند که اقتدار کشور را نشان می‌دهد. عده‌ای دنبال این بودند که جنگ را به سمت ایران بکشانند تا کشور تعطیل شود و اتفاق مثبتی نیفتد اما ۵ تیم ملی ما در حال تمرین کردن هستند که جای تقدیر و تشکر از مسئولان نظام و هم مردمی دارد که مقاوم ایستاده‌اند.

تاج در خصوص تورنمنت چند جانبه عراق و بحث برنامه حضور تیم ملی در این تورنمنت خاطرنشان کرد: این تورنمنت سر جای خود هست و اسامی بازیکنان تیم ملی توسط قلعه‌نویی اعلام می‌شود. فیفادی تیم امید را داریم که اسامی این بازیکنان نیز توسط گل‌محمدی نیز اعلام خواهد شد.

وی در مورد برنامه‌های فدراسیون فوتبال برای بازی‌های تدارکاتی برای تیم‌های ملی گفت: حتما برنامه‌ریزی خواهیم کرد. فراهم کردن بازی‌های تدارکاتی خیلی سخت شده است. هزینه‌ها نیز هنگفت است. تیم ملی فوتسال بانوان در حالی راهی چین می‌شود که ۳۰۰،۴۰۰ میلیون هزینه هر نفر شده است. ما در حال حاضر ۶ اردو و رویداد داریم که شامل فوتبال، فوتسال و ... می‌شود. کسانی که دنبال تعطیلی کشور بودند اکنون باید شاهد حضور ۶ تیم ما در رویداد جهانی و آسیایی در حوزه فوتبال باشند. تیم‌های کشتی ما به نوعی قهرمان جهان شده‌اند که نشان دهنده اقتدار کشور است.

تاچ درباره برگزاری مسابقات جام حذفی پس از تعویق بازی‌های جام ملت‌های آسیا تصریح کرد: چون از قبل می‌دانستیم بازی‌ها به تعویق می‌افتد نامه‌ای به سازمان لیگ ارسال کردم که بازی‌های جام حذفی حتما برگزار شود.

تاج در واکنش به اتفاقات دیدار ملوان انزلی و تراکتور تبریز عنوان کرد: فردا جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود. روز گذشته نیز در وزارت ورزش جلسه چند ساعته با حضور مقامات امنیتی و قضایی برگزار شد. کارهایی انجام می‌شود تا این نوع اتفاقات به حداقل برسد. آرای انضباطی نیز نشان دهنده مصمم بودن برای برخورد است.

وی ادامه داد: دیروز جلسه‌ای با مصطفی متدین و علی تاجرنیا در استقلال و امروز با پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس برگزار کردیم. نامه‌ای برای کاهش هزینه‌های این دو باشگاه از مجموعه‌ای آمده است. هر چند که هزینه‌هایی که از سوی این دو باشگاه می‌شود به این دلیل است که ۳۰،۴۰ میلیون نفر آدم درگیر این دو باشگاه هستند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره شانس علیرضا بیرانوند برای کسی جایزه مرد سال آسیا گفت: قبلا پیش بینی کرده بودم که جام ملت‌های آسیا به تعویق می‌افتد که درست از آب در آمد و این بار هم امیدوارم بیرانوند مرد سال آسیا شود.