به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه فرهنگی و مذهبی «کوچه‌های مادری؛ روایت دفاع از ولایت» در حسینیه آیت‌الله علوی بروجردی برپا شد.

قدرت‌اله ولدی فرماندار بروجرد در بازدید از این نمایشگاه که با همراهی حجت‌الاسلام رامینه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد، انجام شد، از بخش‌های مختلف نمایشگاه و روند آماده‌سازی آن دیدن کرد.

این نمایشگاه با بازسازی بخش‌هایی از زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، از ولادت تا شهادت، تلاش دارد گوشه‌هایی از تاریخ صدر اسلام و مظلومیت آن حضرت را در قالب روایتگری و فضاسازی به تصویر بکشد.

تأکید بر نقش برنامه‌های فرهنگی در آشنایی نسل جوان با سیره اهل‌بیت (ع)

فرماندار بروجرد ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران برپایی این نمایشگاه، بر ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اثرگذار برای نسل جوان و نوجوان تأکید کرد.

ولدی اظهار کرد: در شرایط امروز جامعه، اقدامات خلاقانه‌ای از این دست که با بهره‌گیری از هنر و روایتگری تاریخی همراه هستند، نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی، آشنایی نسل جدید با سیره اهل‌بیت (ع) و تقویت باورهای اعتقادی دارند.

وی افزود: دست‌اندرکاران این مجموعه با تلاش و ابتکار، اثری ارزشمند برای تبیین تاریخ اسلام و ترویج فرهنگ دفاع از ولایت خلق کرده‌اند که شایسته قدردانی و حمایت است.

برگزاری نمایشگاه تا ۲۲ آبان‌ماه

نمایشگاه «کوچه‌های مادری؛ روایت دفاع از ولایت» از شامگاه ۱۲ آبان‌ماه تا ۲۲ آبان‌ماه، هر شب در حسینیه آیت‌الله علوی بروجردی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه در کنار بخش‌های روایی و بازسازی‌شده، میزبان برنامه‌هایی از جمله روضه‌خوانی، عزاداری و مرثیه‌سرایی است و بازدید از آن برای عموم مردم آزاد خواهد بود.