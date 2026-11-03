به گزارش خبرنگار مهر، عباس نظری زاده عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از برقراری پرواز برنامه‌ای شرکت هواپیمایی ماهان از روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مسیر تهران ـ خرم‌آباد ـ تهران خبر داد.

وی با اشاره به برنامه پروازی فعلی این فرودگاه اظهار کرد: پروازهای برنامه‌ای فرودگاه شهدای خرم‌آباد در روزهای شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته در مسیر تهران ـ خرم‌آباد ـ تهران برقرار است.

وی افزود: با اضافه شدن پرواز شرکت هواپیمایی ماهان، تعداد پروازهای برنامه‌ای فرودگاه به ۶ پرواز در هفته رسیده است.

مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد با اشاره به پیگیری‌ها برای توسعه خدمات هوایی استان گفت: تلاش برای افزایش تعداد پروازهای برنامه‌ای و راه‌اندازی مسیرهای جدید پروازی همچنان در دستور کار قرار دارد.