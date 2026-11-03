به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، از هلاکت یکی از عاملان تیراندازی به مأموران پلیس ایرانشهر، دستگیری ۲ متهم دیگر و کشف سلاح و خودروهای سرقتی خبر داد.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و پیگیری تحرکات اشرار و مخلان نظم و امنیت عمومی، مأموران انتظامی ویژه جنوب استان موفق به شناسایی یک هسته سه‌نفره از اشرار سابقه‌دار و مسلح شدند.

وی افزود: اعضای این گروه هنگام مواجهه با مأموران انتظامی مقاومت کرده و اقدام به تیراندازی کردند که با واکنش مأموران روبه‌رو شدند. در جریان این درگیری مسلحانه، یکی از اشرار که از عاملان اصلی تیراندازی به سمت مأموران پلیس ایرانشهر بود، به هلاکت رسید و ۲ متهم دیگر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان ادامه داد: بر اساس استعلام‌های انجام‌شده، مشخص شد یکی از متهمان دستگیرشده دارای ۲ فقره سابقه قتل عمد و تحت تعقیب مراجع قضائی بوده است.

لکزائی تصریح کرد: در این عملیات یک قبضه سلاح کمری کلت جنگی به همراه مهمات مربوطه و ۲ دستگاه خودروی سواری پژو سرقتی متعلق به متهمان کشف و توقیف شد.

وی در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای برقراری امنیت پایدار خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی با هرگونه شرارت، ناامنی و تعرض به جان و نظم عمومی، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهند کرد.