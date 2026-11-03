به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حامد اسدالله زاده شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه، مردم حاضر در صحنه را از نشانه‌ها و معجزه‌های پروردگار دانست و گفت:باور ما این است که مردم مبعوث شده، نشانه پروردگار هستند.

معاون فرهنگی نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان با اشاره به ماجرای حواریون حضرت عیسی(ع) در قرآن کریم اظهار کرد:حواریون از عیسی(ع) خواستند از خداوند بخواهد مائده ای آسمانی برای آنان فرود آورد تا آن روز و آن رخداد برایشان نشانه و مایه برکت باشد.

وی افزود: در این ماجرا، پس از آنکه حواریون نشانه‌ای از سوی پروردگار دیدند، مسئولیت آنان نیز سنگین‌تر شد؛ چراکه تکلیف انسان پیش از دیدن نعمت و نشانه الهی با تکلیف او پس از آن متفاوت است.

حجت‌الاسلام اسدالله، حضور مردم در اجتماعات را جلوه‌ای از همین مسئولیت پذیری توصیف کرد و گفت: مردم خیابان را ترک نکردند تا نشان دهند حتی برای لحظه‌ای دیگران را تنها نمی‌گذارند؛ این حضور، چیزی جز نشانه و معجزه پروردگار نیست.

وی با بیان اینکه وعده پروردگار حتمی است، تصریح کرد: فرهنگ قرآن به ما آموخته است که پس از دیدن نعمت و نشانه‌های الهی، مسئولیت انسان مشخص می‌شود. باید شکرگزار نعمت‌ها باشیم و حضور و نقش‌آفرینی مردم را قدر بدانیم.

معاون فرهنگی نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان با اشاره به تلاش عده‌ای برای شبه کودتا در کشور،گفت: خدا را شاکریم که در عصری زندگی کردیم که رهبر شهید در آن حضور داشت.

وی با گرامیداشت مقام رهبر شهید انقلاب از ضرورت توجه به نعمت‌های الهی گفت و افزود: رهبر جوان انقلاب فرزند صالح رهبر شهید انقلاب از نائب امام زمان عج الله این که اطاعت از آن واجب است.