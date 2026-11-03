به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان اتهامات وارده در بیانیه نیروهای امنیت داخلی جولانی درباره ارتباط یک «هسته ادعایی» با این حزب را به طور کامل و از اساس رد کرد.

حزب الله بار دیگر تاکید کرد که هیچگونه حضور یا ارتباطی در خاک سوریه و هیچ ارتباطی با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات سوریه را مختل می‌کند، ندارد.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که تکرار این اتهامات و مطرح کردن نام حزب الله در چنین مسائلی، واقعیت موضع ثابت و روشن این حزب را که بارها اعلام شده است، تغییر نمی‌دهد.

بخش رسانه‌ای حزب الله بیان کرد: جهت گیری اصلی حزب الله، مقابله با دشمن اسرائیلی است که به تجاوزات خود علیه لبنان و سوریه و اشغال بخش‌هایی از خاک این دو کشور ادامه می‌دهد. مقابله با این دشمن و طرح‌های توسعه طلبانه آن، باید اولویت اصلی باشد و تلاش‌ها و مواضع در این مسیر متحد شوند نه اینکه با اتهام ‌زنی‌هایی همراه شود که جز تامین منافع اسرائیل نتیجه‌ای ندارد.

پیشتر سازمان امنیت رژیم جولانی درخصوص حمله به پالایشگاه حمص در این کشور به حزب الله لبنان اتهام زد. این سازمان ادعا کرد که یک هسته وابسته به حزب الله لبنان در این طرح نقش داشته شده است.