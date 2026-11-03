به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوش ووشوی تالو کشورمان که روز گذشته با قرار گرفتن در جمع هشت نفر برتر بسته ترکیبی «چانگ‌چوان» و «گوئن‌شو» به مرحله فینال راه یافته بود، امروز در دو فرم «چانگ‌چوان» و «گوئن‌شو» به اجرای حرکات خود روی تالو فیلد بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار پرداخت.

بر این اساس، پهالی در فرم چانگ‌چوان با کسب امتیاز ۹.۳۱۰ در جایگاه چهارم قرار گرفت و با ثبت امتیاز ۹.۲۹۳ در فرم گوئن‌شو، مجموع امتیازات خود را به ۱۸.۶۰۳ رساند تا در نهایت به مقام سوم دست یابد و مدال ارزشمند برنز را کسب کند.

گفتنی است در مجموع این بسته ترکیبی، نمایندگان چین و اندونزی به‌ترتیب با امتیازات ۱۸.۷۹۶ و ۱۸.۷۰۹ در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند و مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند.

تیم ووشوی تالو کشورمان به سرمربیگری تیمور بنی‌طالبی در این رویداد حضور یافته بود و بدین ترتیب، پرونده حضور تیم تالو ایران در نخستین دوره حضور ووشو در بازی‌های المپیک جوانان، با کسب یک مدال تاریخی توسط آرش پهالی بسته شد.