به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت، ستوان‌سوم حجت وفاکرده، ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۳ آبان در محل مصلی شهرستان زابل برگزار می‌شود.

این شهید والامقام در حمله تروریستی شهرستان سراوان به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر مطهر وی در زادگاهش، روستای اسکل از توابع شهر بنجار، به خاک سپرده خواهد شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از مردم شهیدپرور و ولایتمدار سیستان دعوت کرد با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید، موجب تسلی خاطر خانواده و بازماندگان وی شوند.