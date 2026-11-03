به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الشمال قطر در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت عسکر نجف علیف از ازبکستان در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان سهراب بختیاری‌زاده به پایان رسید. یاسر آسانی زننده تنها گل بازی بود.



ترکیب استقلال:



حبیب فرعباسی - روزبه چشمی - عارف آقاسی - سامان فلاح - حسین گودرزی - صالح حردانی - جلال‌الدین ماشاریپوف - امیرمحمد رزاقی‌نیا - اسماعیل قلی‌زاده (۷۴- محمدحسین اسلامی)- یاسر آسانی (۳+ ۹۰- رستم آشورماتوف)و سعید سحرخیزان (۷۴- محمدرضا آزادی)



ترکیب الشمال:



باباکار سک، بایس، پابلو ماری، ترمانینی، سابالی (کارت زرد) (کارت قرمز)، سیلوا، بن‌عیسی (کارت زرد)(۸۳- سهیل)، سعید (۸۶- عمر)، بن رمضان، ریاض محرز (کارت زرد) و بغداد بونجاح

شروع خوب استقلال



بازیکنان استقلال در دقایق ابتدایی تلاش کردند با طراحی حملاتی به سمت دروازه الشمال حرکت کنند، اما دخالت مدافعان حریف مانع از رسیدن توپ به دروازه شد.



در دقیقه ۴، جلال‌الدین ماشاریپوف، هافبک ازبکستانی استقلال، پس از برخورد با یکی از بازیکنان الشمال روی زمین افتاد و دچار مصدومیت شد، اما آسیب‌دیدگی او جدی نبود و به بازی ادامه داد.



در دقیقه ۵، سامان فلاح از فاصله دور اقدام به شوت‌زنی کرد که دروازه‌بان الشمال با واکنشی به‌موقع و در حالت درازکش توپ را مهار کرد.



با گذشت ۱۰ دقیقه از مسابقه، بازی با ریتمی آرام دنبال می‌شد و دو تیم هنوز موفق به خلق موقعیت جدی روی دروازه‌های یکدیگر نشده بودند.



فرعباسی دروازه استقلال را بسته نگه داشت



در دقیقه ۱۵، الشمال نخستین حمله جدی خود را روی دروازه استقلال ترتیب داد. در این صحنه بغداد بونجاح با ضربه‌ای فنی و کات‌دار دروازه استقلال را تهدید کرد، اما حبیب فرعباسی با واکنشی تماشایی توپ را مهار و راهی کرنر کرد.



سه دقیقه بعد، بونجاح بار دیگر صاحب توپ شد و این بار از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که فرعباسی موفق شد ضربه مهاجم الشمال را نیز مهار کند.



در دقیقه ۲۱، اسماعیل قلی‌زاده از سمت چپ زمین و از فاصله‌ای دور شانس خود را برای باز کردن دروازه الشمال امتحان کرد، اما دروازه‌بان این تیم توپ را در اختیار گرفت.



شانس با سحرخیزان یار نبود



در دقیقه ۲۵، استقلال حملات خود را ادامه داد و توپ در پشت محوطه جریمه الشمال به سعید سحرخیزان رسید. مهاجم استقلال با شوتی محکم دروازه حریف را هدف قرار داد، اما توپ با اختلافی اندک و به شکلی خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت.



در دقیقه ۲۸، الشمال روی یک ضدحمله صاحب موقعیت بسیار خوبی شد و بغداد بونجاح در موقعیتی تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت، اما ضربه مهاجم این تیم با اختلاف از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.



در دقایق پایانی بازی در نیمه اول صالح حردانی اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم

در آغاز نیمه دوم، بازیکنان استقلال با انگیزه بیشتری بازی را دنبال کردند و خیلی زود چند موقعیت خطرناک روی دروازه الشمال ایجاد کردند.



در دقیقه ۵۰، رزاقی‌نیا با توپ‌ربایی از ریاض محرز، توپ را به یاسر آسانی سپرد و این بازیکن در ادامه رزاقی‌نیا را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان الشمال قرار داد، اما ضربه هافبک استقلال را سِک، دروازه‌بان الشمال، با واکنشی تماشایی مهار کرد و در ادامه مدافعان این تیم توپ را از محوطه جریمه دور کردند.



یک دقیقه بعد، استقلال بار دیگر روی دروازه حریف خطرساز شد. قلی‌زاده توپ را در محوطه شش‌قدم به سعید سحرخیزان رساند، اما ضربه مهاجم استقلال از کنار دروازه به بیرون رفت. البته در ادامه کمک‌داور آفساید سحرخیزان را اعلام کرد.



در دقیقه ۵۷، در حالی که جلال‌الدین ماشاریپوف قصد داشت با توپ به سمت دروازه الشمال حرکت کند، بن‌عیسی روی این بازیکن مرتکب خطا شد و داور مسابقه با نشان دادن کارت زرد، او را جریمه کرد.



در دقیقه ۶۰، سعید سحرخیزان در آستانه قرار گرفتن در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان الشمال بود که مدافع این تیم با تکلی به‌موقع توپ را از مقابل پای مهاجم استقلال دور کرد.



یک دقیقه بعد، صالح حردانی توپ را به محوطه جریمه الشمال ارسال کرد و در حالی که سحرخیزان قصد داشت با ضربه سر دروازه حریف را تهدید کند، مدافع الشمال او را سرنگون کرد، اما داور اعتقادی به خطا نداشت و دستور به ادامه بازی داد.



در دقیقه ۶۸، هر دو تیم در دو صحنه جداگانه موقعیت‌هایی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما مدافعان استقلال و الشمال با حضور به‌موقع مانع از به ثمر رسیدن گل شدند.

در دقیقه ۷۶، بایس، بازیکن الشمال، در بیرون محوطه جریمه استقلال صاحب توپ شد و اقدام به شوت‌زنی کرد. ضربه این بازیکن پس از برخورد به پای سامان فلاح تغییر مسیر داد و در ادامه به تیرک افقی دروازه استقلال برخورد کرد و به کرنر رفت تا آبی‌پوشان از یک موقعیت خطرناک جان سالم به در ببرند.



در دقیقه ۸۴، استقلال صاحب فرصت مناسبی برای باز کردن دروازه الشمال شد. محمدحسین اسلامی توپ را به محوطه جریمه حریف ارسال کرد، اما محمدرضا آزادی که از سوی بازیکنان الشمال یارگیری نشده بود، نتوانست ضربه مناسبی به توپ بزند و این فرصت از دست رفت و توپ به بیرون رفت.



در دقیقه ۸۸، الشمال بار دیگر روی دروازه استقلال خطرساز شد. بغداد بونجاح با پاسی توپ را به گوشه محوطه جریمه استقلال و به ریاض محرز رساند و این بازیکن اقدام به شوت‌زنی کرد، اما حبیب فرعباسی بدون دردسر توپ را در اختیار گرفت.

آسانی تفاوت ها را نشان داد

در دقیقه ۹۰، استقلال سرانجام به گل رسید. روی شروع مجدد حبیب فرعباسی، محمدرضا آزادی روی توپ تأثیر گذاشت و توپ به محمدحسین اسلامی رسید. این بازیکن با پاسی دقیق یاسر آسانی را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان الشمال قرار داد و مهاجم استقلال نیز با ضربه‌ای دقیق موفق شد دروازه حریف قطری را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود آبی‌پوشان شود.

الشمال ده نفره شد

سابالی که کارت زرد داشت پس از گلزنی استقلال بار دیگر به دلیل خطا کارت زرد دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد تا الشمال ۱۰ نفره بازی را تمام کند.

در نهایت این بازی با برتری یک بر صفر استقلال خاتمه یافت و آبی ها در جدول منطقه غرب آسیا ۹ امتیازی شدند.

