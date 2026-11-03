به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، امروز سه شنبه در مصاحبه ای با ام اس نو اعلام کرد: ترامپ در خلیج فارس هیچ هدف راهبردی‌ مشخصی ندارد و این همان مشکلی است که از همان آغاز در نحوه پیشبرد جنگ (علیه ایران) از سوی وی وجود داشته است.

مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید سپس اضافه کرد: او نمی‌ داند چه می‌ خواهد. ترامپ از این حزب برای اهداف شخصی خود بهره برده است، اما از نظر فکری، گمان نمی‌ کنم او یک جمهوری‌خواه باشد. به باور من، کل سیاست تعرفه‌ای ترامپ با اصول بنیادین حزب جمهوری‌خواه که دهه‌ ها قدمت دارند، در تضاد است.

جان بولتون سپس اضافه کرد: به نظرم ترامپ از حزب جمهوری‌خواه به عنوان یک ابزار استفاده کرد؛ ابزاری که برایش کارآمد بود. او از این حزب بهره‌برداری کرد. او از بسیاری از اعضای کنگره و بسیاری از حامیان مالی بزرگ حزب نیز بهره‌برداری کرد.