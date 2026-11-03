صادق موسی‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای اعزام ۵۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر اسلامشهر به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت: نخستین مرحله این اعزام‌ها ۱۶ آبان انجام می‌شود و مقدمات لازم برای اجرای آن فراهم شده است.

وی در تشریح مصوبات نشست اخیر شورای آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر اظهار کرد: اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس با استفاده از ۱۲ دستگاه اتوبوس انجام خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی افزود: مراسم متمرکز ۱۳ آبان در این شهرستان برگزار می‌شود و مسیر راهپیمایی از خیابان اداره آموزش و پرورش اسلامشهر به سمت محل تجمعات شبانه مردمی خواهد بود.

موسی‌پور با دعوت از شهروندان، خانواده‌ها، فرهنگیان و دانش‌آموزان برای حضور در این مراسم، بر ضرورت مشارکت پرشور و منسجم اقشار مختلف تأکید کرد و گفت: امسال نخستین مراسم ۱۳ آبان است که امام شهیدمان در آن حضور ندارند، اما معتقدیم روح ملکوتی ایشان حاضر و ناظر است و امیدواریم مراسمی باشکوه و ماندگار برگزار شود.

وی همچنین از برگزاری اجتماعات شبانه ویژه دانش‌آموزان در چهارشنبه‌ها خبر داد و بیان کرد: با تأکید وزیر آموزش و پرورش، در این برنامه‌ها اجرای مراسم از جمله مجری‌گری، قرائت قرآن، سخنرانی و سایر بخش‌ها بر عهده خود دانش‌آموزان خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر در ادامه از قرار گرفتن تشکیل بنیاد نخبگان دانش‌آموزی در دستور کار خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، شناسایی و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی است.

موسی‌پور همچنین سامان‌دهی نیروی انسانی و موضوعات مرتبط با مدیریت آموزش و پرورش را از دیگر محورهای مطرح‌شده در نشست شورای آموزش و پرورش دانست و افزود: ایجاد داشبورد مدیریتی آموزش و پرورش نیز در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.