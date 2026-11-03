به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی که پس از بازدید از واحدهای صنعتی تحت مدیریت بانوان در شهرک صنعتی شهید آل‌هاشم (آخولا) برگزار شد، بر ضرورت حمایت هدفمند از زنان فعال در عرصه تولید و کارآفرینی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش بانوان در اداره واحدهای اقتصادی اظهار کرد: فعالیت زنان در بخش تولید تنها به مالکیت یا مدیریت کارخانه‌ها محدود نیست و در بسیاری از کسب‌وکارهای خانوادگی، آنان در حوزه‌های سهامداری، مدیریت و اداره مجموعه‌ها نقش مؤثری دارند؛ ازاین‌رو باید ظرفیت‌های این بخش به‌درستی شناسایی و حمایت شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بخشی از بازدیدهای ستاد تسهیل به واحدهای تحت مدیریت بانوان اختصاص خواهد یافت، افزود: این بازدیدها با هدف شناسایی موانع فعالیت و فراهم کردن زمینه حمایت مؤثرتر از زنان کارآفرین انجام می‌شود.

سرمست تشکیل شورای مشورتی بانوان کارآفرین را گامی برای استفاده از دیدگاه‌های تخصصی فعالان این حوزه دانست و گفت: زنانی که در میدان تولید و کارآفرینی حضور دارند، می‌توانند با ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه کسب‌وکارها مشارکت کنند.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل دسترسی بانوان کارآفرین به منابع بانکی تأکید کرد و یادآور شد: در چارچوب ظرفیت‌های قانونی باید حمایت‌های ویژه‌ای از این گروه صورت گیرد و حتی در مواردی که محدودیت‌های قانونی یا ساختاری وجود دارد، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با اصلاح رویه‌های اداری و نحوه ارائه خدمات، موانع فعالیت آنان را کاهش دهند.

حمایت از تولید و حفظ اشتغال در شرایط محدودیت اقتصادی

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره عملکرد اقتصادی استان، خواستار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌ها و مستندات شد و گفت: مدیران، اعضای ستاد تسهیل و مجموعه‌های پشتیبان تولید باید با ارائه آمار، ارقام و مستندات از عملکرد خود دفاع کنند.

سرمست با تأکید بر اینکه نقد عملکرد مسئولان را می‌پذیرد، افزود: نباید تلاش مدیران، مسئولان بانکی، دستگاه‌های نظارتی و اعضای ستاد تسهیل که در شرایط دشوار اقتصادی از تولیدکنندگان حمایت کرده‌اند، نادیده گرفته شود.

وی با اشاره به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی با حفظ چرخه تولید و اشتغال، نقش مهمی در پایداری اقتصاد دارند و مسئولان باید از این مجموعه‌ها پشتیبانی کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین عملکرد استان در حوزه تأمین و تنظیم بازار، ترخیص کالاهای اساسی، واردات و پشتیبانی از سایر استان‌ها را تشریح کرد و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی، فعالیت بازار و واحدهای تولیدی استان ادامه یافت و آذربایجان‌شرقی در تأمین برخی نیازهای دیگر استان‌ها نیز نقش‌آفرینی کرد.

توسعه خدمات رفاهی و آموزشی در شهرک‌های صنعتی

سرمست توسعه زیرساخت‌های رفاهی و آموزشی در شهرک‌های صنعتی را از دیگر موضوعات مورد پیگیری مدیریت استان عنوان کرد و افزود: ایجاد مهدکودک در این شهرک‌ها می‌تواند به بانوان شاغل و کارآفرین در مدیریت هم‌زمان مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت هنرستان‌های جوار صنعت، مشارکت کارآفرینان و فعالان صنعتی در راه‌اندازی این مراکز را برای تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز صنایع ضروری دانست.

استاندار آذربایجان‌شرقی پیگیری ایجاد شهرک‌های مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی را نیز مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: کاهش زمان رفت‌وآمد کارگران می‌تواند در کاهش فرسودگی شغلی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی شاغلان بخش صنعت مؤثر باشد.

پیگیری مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی

سرمست در ادامه با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی آخولا گفت: این مجموعه پیش‌تر به‌عنوان ناحیه صنعتی شناخته می‌شد و واحدهای مستقر در آن با مشکلاتی در حوزه مالیات و برخی تعرفه‌ها مواجه بودند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخورداری این مجموعه از عنوان شهرک صنعتی شهید آل‌هاشم موافقت کرده است.

وی خواستار پیگیری اجرایی شدن این موضوع از سوی اداره کل امور مالیاتی استان شد تا واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک بتوانند از مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی بهره‌مند شوند.

رفع اختلال آنتن‌دهی تلفن همراه در شهرک‌های صنعتی آخولا و بعثت نیز از دیگر مطالبات استاندار بود. وی با تعیین مهلت پایان پاییز برای پیگیری این موضوع، خواستار همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را در مدیریت مصرف انرژی اولویت دانست و تأکید کرد: در صورت اعمال محدودیت انرژی، این محدودیت باید متوجه ادارات دولتی باشد، نه واحدهای تولیدی؛ چراکه نباید مدیریت مصرف انرژی به توقف یا اختلال در تولید و کاهش اشتغال منجر شود.

بررسی مشکلات ۱۵ واحد تولیدی در شهرک صنعتی آخولا

بر اساس این گزارش، در جریان برنامه بازدید و نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی، از سه واحد تولیدی تحت مدیریت بانوان بازدید شد و مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان این واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مشکلات ۱۲ واحد تولیدی دیگر که عمدتاً در ارتباط با بانک‌ها، امور مالیاتی و شرکت شهرک‌های صنعتی با موانعی روبه‌رو بودند، بررسی و برای رفع مشکلات آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.