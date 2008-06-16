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۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

تسریع در تهیه طرحهای مطالعاتی مناطق گردشگری گلستان ضروی است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: تسریع در تهیه طرحهای مطالعاتی مناطق گردشگری این استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ غلامرضازاده، صبح امروز در حاشیه بازدید از طرحهای گردشگری غرب گلستان اظهار داشت: نیاز است تا میراث فرهنگی با تعامل و همکاری مطلوب سایر ادارات و نهادها، هرچه زودتر نسبت  به تعریف و تهیه طرح این مناطق گردشگری اقدام کند.

وی افزود: توجه به صنعت گردشگری موجب رونق و توسعه منطقه می شود و سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه الزامی است.

وی خاطرنشان کرد: استان گلستان قابلیت و توانمندیهای زیادی در زمینه گردشگری دارد که باید شناسایی و معرفی  شود.

غلامرضا زاده تاکید کرد: توسعه گردشگری در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری نقش بسیاری دارد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان نیز یادآور شد: این سازمان قصد دارد پس از تهیه طرحهای مطالعاتی، ساخت و سازهای بخش گردشگری را ساماندهی کند. 

فریدون فعالی افزود: این سازمان سال گذشته برای اجرای دو طرح اسکله چوبی - تفریحی و محوطه سازی بیش از 450 میلیون ریال هزینه کرده است.

گلستان با داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی از مناطق مهم گردشگری در کشور به شمار می رود.

کد مطلب 699918

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