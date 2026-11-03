به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم پولادی‌فر سه‌شنبه‌شب در نشست هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز بویژه شهید مهدی بحرانی، اظهار کرد: بسیج دانش‌آموزی به‌عنوان یکی از ریشه‌دارترین و مؤثرترین تشکل‌های تربیتی کشور است که از همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی، بستری مطمئن برای پرورش نسل‌های آگاه، مؤمن، متعهد و انقلابی فراهم ساخته است.

جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیّر افزود: دانش‌آموزان بسیجی همواره در خط مقدم عرصه‌های تربیتی، علمی، فرهنگی، ورزشی، سازندگی و دفاعی حضور داشته‌اند و امروز نیز به‌عنوان میدان‌داران ایران قوی، نقش بی‌بدیلی در مسیر پیشرفت و سربلندی میهن اسلامی ایفا می‌کنند.

وی با هشدار نسبت به برنامه‌ریزی هدفمند دشمن برای هجمه به ذهن، افکار و هویت دینی و ملی دانش‌آموزان، نقش معلمان و مربیان را در خنثی‌سازی این تهاجم فکری بسیار خطیر توصیف کرد.

وی شعار محوری هفته بسیج دانش‌آموزی را «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» اعلام کرد و گفت: مدارس و نهادهای آموزشی کانون اصلی شکل‌گیری هویت نسل آینده‌ساز هستند.

پولادی فر در ادامه با اشاره به اهداف کلان و برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، عنوان کرد: تبیین گفتمان مقاومت، استکبارستیزی و خودباوری، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و ترویج فرهنگ ایثار، تقویت هویت دینی و ملی در تقابل با جنگ شناختی دشمن، ایجاد نشاط، امید و انگیزه از طریق برنامه‌های ورزشی، هنری و علمی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و چرایی رویارویی با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی پنج محور اصلی برنامه های این هفته است.

وی الزامات اجرایی این برنامه‌ها را برای مدیران و مربیان تبیین نمود و تصریح کرد: برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی نباید صرفاً فرمالیته، سطحی و برای ارائه گزارش برگزار شوند، بلکه باید دارای محتوای عمیق، تأثیرگذار و جذاب باشند.

جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیّر با تأکید بر لزوم صحبت امیدوارانه درباره دستاوردهای نظام و منطق مقاومت، بر تجلیل از دانش‌آموزان نخبه و اجرای ابتکار عمل «هر مدرسه، یک روایتگر» جهت روایت پیشرفت‌ها و اقتدار نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.