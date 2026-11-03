به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در بیانیه‌ای به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و یادآور مبارزه با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا دانست.

در این بیانیه آمده است: ۱۳ آبان یادآور جنایت‌ها و دشمنی‌های مستمر آمریکا علیه ملت ایران است و فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزات مردم ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی به شمار می‌رود.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور، شهادت قائد شهید، امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای ایران اسلامی را نشانه‌ای از عمق دشمنی جبهه استکبار با استقلال، عزت و اقتدار کشور عنوان کرده است.

این بیانیه می‌افزاید: آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی و قائد شهید با تکیه بر ایستادگی، بصیرت و وحدت ملی استمرار خواهد یافت و نسل جوان و نوجوان ایران اسلامی با شناخت تاریخ و ماهیت دشمنی‌های استکبار، پاسدار عزت و استقلال کشور خواهند بود.

در بخش دیگری از این بیانیه، یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعلام انزجار از سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر توطئه‌های دشمنان دانسته شده است.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین با تأکید بر طنین‌انداز شدن فریاد انتقام و خونخواهی قائد شهید و دیگر شهدای ایران در راهپیمایی امسال، از عموم مردم انقلابی و شریف استان، به‌ویژه دانش‌آموزان و نوجوانان دعوت کرده است تا با حضوری آگاهانه و پرشور در این مراسم، پیام وحدت، استکبارستیزی و خونخواهی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

در پایان این بیانیه، آیه شریفه «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» آمده است.