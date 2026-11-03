به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف‌پور شامگاه سه‌شنبه هم‌زمان با سوم نوامبر، روز جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، در گفتگو با خبرنگاران در سمنان، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حفاظت از تنوع زیستی کشور اظهار کرد: از مجموع ۱۴ ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت‌شده ایران در چارچوب برنامه انسان و کره مسکون یونسکو، سه ذخیره‌گاه در استان سمنان قرار دارند.

وی با بیان اینکه ذخیره‌گاه زیست‌کره توران به‌عنوان بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران، ذخیره‌گاه کویر و بخشی از ذخیره‌گاه گلستان در محدوده استان سمنان واقع شده‌اند، افزود: برخورداری از این ظرفیت‌های ارزشمند، ضرورت توجه جدی‌تر به مدیریت اصولی و حفاظت پایدار از این مناطق را دوچندان می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان، مشارکت جوامع محلی را یکی از اولویت‌های اساسی در مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دانست و گفت: عشایری که در محدوده این مناطق زندگی و فعالیت می‌کنند، به دلیل برخورداری از دانش بومی و تجربه ارزشمند زیستی، می‌توانند نقش مؤثری در حفاظت از طبیعت ایفا کنند.

یوسف‌پور با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان مجموعه محیط زیست و جوامع محلی تصریح کرد: مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره نیازمند نگاهی چندوجهی و مشارکتی است و تلاش می‌کنیم با همکاری ذی‌نفعان و گروه‌های مرتبط، الگوی مناسبی برای مدیریت پایدار این مناطق ارائه دهیم.

وی همچنین سازگاری با تغییرات اقلیمی را یکی از محورهای مهم همکاری با جوامع محلی عنوان کرد و افزود: عشایر با تکیه بر دانش سنتی و تجربیات بومی خود، شیوه‌هایی برای سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی و افزایش تاب‌آوری در برابر پیامدهای آن به کار می‌گیرند که لازم است در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش مهر، شعار امسال روز جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، «همزیستی انسان و طبیعت و آینده پایدار» انتخاب شده است؛ شعاری که بر ضرورت پیوند میان حفاظت از طبیعت، مشارکت جوامع انسانی و تحقق توسعه پایدار تأکید دارد.