علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ هواشناسی برای استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، سامانه‌ای نسبتاً قوی از اواسط روز چهارشنبه ۱۳ آبان تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: این سامانه به تناوب موجب بارندگی، رعدوبرق و وزش باد، گاهی نسبتاً شدید، در نقاط مختلف استان خواهد شد و در ارتفاعات نیز احتمال وقوع رگبار برف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شدت بیشتر بارش‌ها در برخی ساعات روزهای جمعه و شنبه گفت: بارندگی در این بازه زمانی می‌تواند علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب، در برخی مناطق با رگبار تگرگ و سیلاب‌های محلی همراه شود.

زورآوند با تشریح مخاطرات پیش‌بینی‌شده بیان کرد: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و کندی تردد وسایل نقلیه، آبگرفتگی معابر، رواناب و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی از جمله پیامدهای فعالیت این سامانه است. همچنین احتمال برخورد صاعقه، وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی و باغی و شکستن شاخه درختان وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: رانندگان باید در زمان تردد احتیاط کنند و کانال‌ها و آبراهه‌ها نیز برای تسریع در خروج آب‌های سطحی پاکسازی شوند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین از مردم خواست در مدت فعالیت سامانه از کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع خودداری کنند و افزود: استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به‌موقع از طریق رسانه‌های محلی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

زورآوند در پایان تأکید کرد: این هشدار تمام مناطق استان کرمانشاه را در بر می‌گیرد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول تا پایان فعالیت سامانه، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به کار گیرند.