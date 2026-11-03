به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسناتی شامگاه سه‌شنبه در سخنرانی تجمع حماسی مردم اردستان، با اشاره به جایگاه دینی، انقلابی و ولایی مردم این شهرستان اظهار کرد: مردم اردستان از دیرباز به بزرگواری، عزت‌نفس، پاکی، صلابت، دیانت، ولایت‌مداری و وحدت شناخته شده‌اند و این دیار، سرزمین عالمان، مؤمنان، مجاهدان و شهدای گرانقدری است که در عرصه‌های مختلف از جمله هشت سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی افزود: در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس، بارها توفیق حضور در مراسم تشییع شهدای زواره و اردستان را داشتم و آنچه در آن روزها از صلابت و استقامت مردم این منطقه مشاهده می‌شد، جلوه‌ای از روحیه ایمان و ایثار بود؛ به‌گونه‌ای که اگر اسلحه‌ای از دست رزمنده‌ای بر زمین می‌افتاد، افراد متعددی برای برداشتن آن و جلوگیری از بر زمین ماندن سلاح اقدام می‌کردند.

امام‌جمعه نجف‌آباد و عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امروز نیز مردم ایران در دویست‌وچهل‌وهشتمین شب حضور و ایستادگی در میدان، بر دفاع از کشور، تمامیت ارضی و عزت ملی تأکید دارند و اجازه نخواهند داد هیچ متجاوز و ستمگری به خاک این سرزمین تعدی کند.

حسناتی تصریح کرد: در این روزها شاهد جلوه‌های متعددی از عزت و اقتدار ملت ایران هستیم و به لطف خداوند، شکست‌های پی‌درپی دشمن و افزایش عزت و شرف اسلام، قرآن و ایران را مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به جایگاه محبت و پیروی از امیرالمؤمنین علی(ع) در فرهنگ اهل‌بیت(ع) بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) در روایتی، سعادت حقیقی را در شناخت و محبت امیرالمؤمنین(ع) دانسته‌اند و این سعادت شامل کسانی می‌شود که در زمان حیات و پس از شهادت آن حضرت، در مسیر ولایت و پیروی از سیره ایشان ثابت‌قدم باشند.

امام‌جمعه نجف‌آباد ادامه داد: راه امیرالمؤمنین(ع)، راه سیدالشهدا(ع) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) است و مردم مؤمن با تأسی به این مسیر، بر عهد خود با اهل‌بیت(ع) پایبند مانده‌اند.

حسناتی اضافه کرد: قرآن کریم همواره بر ایستادگی در برابر جبهه باطل و حفظ وحدت در میان مؤمنان تأکید کرده است؛ بر همین اساس، در کنار ایستادگی در برابر دشمنان و ستمگران، باید در میان خودمان اهل رحمت، همدلی و اتحاد باشیم.

وی یادآور شد: پیامبران الهی برای ایجاد وحدت در میان خداپرستان و دعوت انسان‌ها به توحید مبعوث شدند و حتی قرآن کریم پیروان ادیان الهی را به همگرایی بر محور پرستش خدای یگانه دعوت می‌کند.

امام‌جمعه نجف‌آباد بیان کرد: امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهید سیدحسن نصرالله، شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای گرانقدر با روشنگری و تبیین چهره دشمنان، نقش مهمی در افزایش آگاهی ملت‌ها نسبت به جریان‌های معارض اسلام و حقیقت ایفا کردند.

حسناتی تأکید کرد: خون پاک شهدا موجب حیات و عزت جامعه اسلامی شده است و همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید، شهیدان را نباید مرده پنداشت، زیرا آنان نزد پروردگار خود زنده‌اند و روزی می‌خورند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و مکتب سیدالشهدا(ع)، مسیر ایستادگی و مقاومت را انتخاب کرده و این روحیه در مقاطع مختلف تاریخی از جمله قیام ۱۵ خرداد، پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نمود پیدا کرده است.

امام‌جمعه نجف‌آباد ادامه داد: دفاع مقدس هشت‌ساله دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشت و موجب تثبیت استقلال، عزت، هویت دینی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف شد.

حسناتی با اشاره به جنگ دوازده‌روزه تصریح کرد: در این مقطع نیز ملت ایران در موضع دفاع قرار داشت و اقدامات تجاوزکارانه از سوی دشمن صورت گرفت؛ با این حال، حضور و انسجام مردم موجب شد محاسبات دشمن درباره آینده ایران محقق نشود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این ایستادگی، حضور مردم در صحنه پس از انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب بود که نشان داد ملت ایران در شرایط حساس نیز نسبت به سرنوشت کشور و حفظ انسجام ملی احساس مسئولیت می‌کند.

امام‌جمعه نجف‌آباد خاطرنشان کرد: آثار این تحولات تنها محدود به ایران نیست و در کشورهای مختلف از جمله عراق، پاکستان، افغانستان، هند و حتی کشورهای غربی نیز جلوه‌هایی از توجه و همدلی با مردم ایران مشاهده می‌شود.

حسناتی با اشاره به روایت‌هایی از حضور مردم در کشورهای مختلف در مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: این تحولات نشان‌دهنده گسترش توجه افکار عمومی در نقاط مختلف جهان به تحولات ایران و جایگاه آن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه ملت ایران باید قدر عزت و جایگاه خود را بداند، گفت: امروز ایرانیان در نقاط مختلف جهان نسبت به تحولات کشور خود حساسیت و توجه دارند و برخی از آنان برای ابراز همبستگی با مردم ایران در برنامه‌ها و تجمعات مختلف شرکت می‌کنند.

امام‌جمعه نجف‌آباد با اشاره به مفهوم انتظار و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) بیان کرد: امیدواریم همه ما با عمل به وظایف دینی و اجتماعی خود، در زمره زمینه‌سازان ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج) قرار بگیریم.

حسناتی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره مؤمنان آخرالزمان گفت: پیامبر اسلام(ص) از گروهی از مؤمنان در آخرالزمان یاد کرده‌اند که بدون دیدار مستقیم با پیامبر و با وجود فتنه‌ها و دشواری‌های فراوان، بر ایمان خود استوار می‌مانند.

وی افزود: ارزش پایداری این مؤمنان به دلیل شرایط دشوار و امتحانات متعددی است که در دوران غیبت با آن مواجه می‌شوند و همین استقامت، جایگاه ویژه‌ای برای آنان رقم می‌زند.

امام‌جمعه نجف‌آباد با اشاره به ضرورت تلاش همگانی در شرایط کنونی کشور بیان کرد: امروز همه افراد در بخش‌های مختلف مشغول تلاش هستند و باید بدانیم که کشور در شرایط یک جنگ و محاصره گسترده قرار دارد، اما با وجود مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها، امور کشور با تلاش مردم و مسئولان در حال اداره شدن است.

حسناتی تأکید کرد: حفظ امنیت و ثبات کشور در چنین شرایطی نیازمند تلاش رزمندگان، توجه به خون شهدا، هوشیاری مردم و حفظ وحدت ملی است.