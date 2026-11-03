به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید از عوامل اجرایی و آمارگیران طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان، از روند اجرای این طرح بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت گروه‌های آماری قرار گرفت.

فرماندار تنگستان با اشاره به آغاز اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن از اول آبان‌ماه در کشور، به دستور رئیس‌جمهور محترم و با ابلاغ استاندار محترم در استان بوشهر، اظهار داشت: خوشبختانه روند اجرای این طرح در شهرستان تنگستان از ابتدای آغاز تاکنون به‌خوبی پیش رفته و مطابق روزشمار و برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۹ گروه و آمارگیر در نقاط مختلف شهرستان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، ۱۳ گروه در حوزه شهری و ۱۶ گروه در حوزه روستایی، عملیات سرشماری را در شهرها و روستاهای شهرستان انجام می‌دهند.

سلیمانی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن از اهمیت و تأثیرگذاری ویژه‌ای در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و استان برخوردار است، تصریح کرد: آمارگیران، مردم و دستگاه‌های اجرایی شهرستان با به‌کارگیری تمام ظرفیت و توان خود در تلاش هستند تا این طرح با دقت و بدون نقص به سرانجام برسد.

وی همراهی و مشارکت مطلوب مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان را از عوامل مؤثر در پیشرفت این طرح دانست و گفت: خوشبختانه تاکنون همکاری و همراهی خوبی از سوی مردم و مجموعه دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته و عملیات سرشماری با روند مناسبی در حال اجراست.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: تاکنون حدود یک‌سوم عملیات سرشماری در شهرستان انجام شده و پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند فعلی، این طرح تا پایان آبان‌ماه به اتمام برسد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش آمارگیران و همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، خواستار تداوم این همراهی شد تا عملیات سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان با دقت، کیفیت و در چارچوب برنامه زمان‌بندی به پایان برسد.