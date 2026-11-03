به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی امور آب و فاضلاب الشتر از قطع آب شرب تعدادی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان سلسله طی فردا چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، به‌دلیل اصلاح و بازسازی تجهیزات و شیرآلات چاه مجتمع آبرسانی ۴۸ روستایی شهید مبشر خبر داد.

بر اساس اطلاعیه امور آب و فاضلاب الشتر، آب شرب روستاهای زیرپوشش این مجتمع و روستاهای مجاور، فردا چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ قطع خواهد شد.

روستاهای مشمول این قطعی عبارت‌اند از: سیاه‌پوش، کبودبان، محمدتیپ، زیرطاق، مؤمن‌آباد، آزادخانی، دوآب، شیخ‌آباد، آهنگران، آهنگری، ططرآباد، نظرآباد، میان‌ولان علیا، سفلی و وسطی، نورالهی، فرج‌الهی، کرم‌الهی، عادل‌آباد، علی‌آباد هنام، عالم علیا و سفلی، فیض‌آباد، مرشدآباد، حسین‌آباد دوآب، باباخانی، کمرسیاه، اسدآباد، ده‌سفید، سالیانه، موسی‌آباد، نجف‌قلی و چغابردین.

همچنین اداره هواشناسی و اداره راه و شهرسازی نیز در محدوده این قطعی قرار دارند.

امور آب و فاضلاب الشتر ضمن قدردانی از همکاری اهالی این مناطق، از شهروندان خواست برای مدیریت شرایط، پیش از زمان اعلام‌شده نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود اقدام کنند.