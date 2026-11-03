به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در سومین جلسه طرح حریم کرامت که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به جایگاه مذهبی و مهدوی قم اظهار کرد: سالانه حدود ۲۰ میلیون زائر به این شهر سفر می‌کنند و در کنار جمعیت حدود یک‌ونیم میلیون نفری ساکنان قم، این حجم از حضور زائران ضرورت رسیدگی جدی‌تر به مسائل اجتماعی و وضعیت سیمای شهری را آشکار می‌کند.



وی با بیان اینکه قم به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های دینی و مذهبی، جایگاهی فراتر از یک شهر معمولی دارد، افزود: وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه‌های علمیه، به این شهر اهمیت ویژه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی بخشیده است و متناسب با این جایگاه باید برای ارتقای شرایط اجتماعی و محیط شهری اهتمام داشت.



رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی فضایی شایسته برای زائران تصریح کرد: افرادی که با هدف زیارت به قم سفر می‌کنند، نباید در جریان حضور خود در این شهر با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مواجه شوند و توجه به این مسئله، مسئولیت دستگاه‌های مرتبط را در قبال شرایط پیرامونی اماکن مقدس برجسته می‌کند.



موسوی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در طرح حریم کرامت بیان کرد: این طرح با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی وضعیت اطراف اماکن مقدس دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر مجموعه‌های مسئول را برای رسیدگی مؤثرتر به مسائل موجود فراهم کند.



وی استفاده هدفمند از توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی را در پیشبرد این برنامه ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه‌ساز اقدامات مؤثرتر برای بهبود چهره شهر مقدس قم خواهد بود.



جرائم خشن و مهم در قم روند کاهشی دارد



رئیس شورای قضایی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت جرائم در استان گفت: جرائم خشن و مهمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، در قم با کاهش قابل توجهی همراه بوده است.



موسوی همچنین با اشاره به وضعیت پرونده‌های خانوادگی در استان اظهار کرد: قم از نظر میزان تشکیل پرونده‌های طلاق، در شمار استان‌هایی با کمترین آمار قرار دارد و در زمینه طلاق توافقی نیز آخرین استان کشور است.



وی این وضعیت را از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اجتماعی استان برشمرد و بر اهمیت توجه به مؤلفه‌های اجتماعی در کنار اقدامات دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.



مشارکت مردم باید در تحقق اهداف طرح تقویت شود



رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم باید در کانون توجه طرح حریم کرامت قرار گیرد، گفت: هدف نهایی این برنامه، بهبود شرایط اجتماعی شهر قم و کاهش آسیب‌ها و جرائم است و اقدامات انجام‌شده باید در مسیر تحقق این هدف دنبال شود.



موسوی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر مردم در اجرای این طرح افزود: برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده، نباید به اقدامات دستگاه‌های مسئول بسنده کرد، بلکه لازم است از ظرفیت‌های مردمی نیز در کنار توان مجموعه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی استفاده شود.



وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم، از الزامات پیشبرد طرح حریم کرامت است و توجه به این دو مؤلفه می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای وضعیت پیرامونی اماکن مقدس در قم مؤثر باشد.