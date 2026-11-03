به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مؤمنی اظهار کرد: امروز سه‌شنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودرو به رودخانه و محبوس شدن راننده، از طریق تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی رشت اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو خودروی نجات به همراه پنج آتش‌نشان و یک افسر ارشد به محل حادثه واقع در جاده فومن، روستای پس‌ویشه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت با اشاره به وضعیت راننده در زمان وقوع حادثه گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد خودروی سمند به داخل رودخانه سقوط کرده و راننده آن در داخل کابین محبوس شده و در وضعیت بی‌هوشی قرار دارد.

مؤمنی ادامه داد: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات تثبیت و ایمن‌سازی خودرو را انجام دادند و موفق شدند راننده را از داخل کابین خارج کنند.

وی با بیان اینکه راننده این خودرو زنی حدوداً ۳۵ ساله بود، تصریح کرد: پس از خارج کردن مصدوم، اقدامات اولیه احیا توسط آتش‌نشانان انجام شد و وی برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت خاطرنشان کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، خوشبختانه وضعیت عمومی این مصدوم در بیمارستان مساعد گزارش شده است.