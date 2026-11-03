به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام رضا راضی، شامگاه سه شنبه در تجمعات شبانه مشگین شهر با اشاره به پیوند عمیق فرهنگ مقاومت با آموزه‌های دینی اظهار کرد: سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت، الگویی ماندگار برای مسلمانان در مسیر حق‌طلبی، بصیرت و مقابله با جریان‌های مخالف دین است.

وی افزود: تقابل جبهه حق و باطل در طول تاریخ ادامه داشته و امروز نیز ملت ایران با الهام از مکتب اهل‌بیت(ع) در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی دشمنان ایستادگی می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در تقویت روحیه مقاومت تصریح کرد: همان‌گونه که امام حسین(ع) در برابر تهدیدها و فشارها از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکرد، ملت ایران نیز با تکیه بر این فرهنگ، تسلیم خواسته‌های دشمنان نخواهد شد.

حجت الاسلام راضی با بیان اینکه اقتدار کشور حاصل مقاومت و همبستگی مردم است، ادامه داد: دشمنان در مقاطع مختلف با طراحی توطئه‌هایی از جمله ایجاد تفرقه، ناامیدی و تلاش برای تجزیه ایران به دنبال تضعیف کشور بوده‌اند، اما انسجام و اراده ملت ایران مانع تحقق این اهداف شده است.

وی جنگ تحمیلی، جنگ ۱۳ روزه و جنگ رمضان را از مقاطع مهم آزمون ایستادگی ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: تجربه این حوادث نشان داد که قدرت واقعی کشور تنها به امکانات مادی و فناوری وابسته نیست، بلکه ایمان، وحدت و حضور آگاهانه مردم از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی به شمار می‌رود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر با اشاره به اهمیت مناسبت ۱۳ آبان گفت: این روز فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و شناخت ماهیت سلطه‌طلبانه قدرت‌های زورگو است.

حجت الاسلام راضی تأکید کرد: روحیه استکبارستیزی و غیرت دینی نسل جوان باید با تبیین درست آرمان‌های انقلاب و فرهنگ اهل‌بیت(ع) تقویت شود تا دشمنان نتوانند با جنگ روانی و اختلاف‌افکنی، وحدت و همبستگی جامعه را هدف قرار دهند.

وی در پایان با اشاره به آرمان‌های اعتقادی ملت ایران اظهار کرد: حرکت در مسیر ارزش‌های اسلامی، دفاع از دین و حفظ وحدت جامعه، زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های الهی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی موعود(عج) است.