حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه‌های ویژه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۴ هزار مدرسه استان تهران خبر داد و گفت: برنامه‌های مرتبط با ۱۳ آبان در ۴۳ شهر و بخش استان تهران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های مدارس در آستانه روز دانش‌آموز اظهار کرد: به صدا درآمدن زنگ ضد استکباری، اجرای سرود، قرائت مقاله، نمایش تئاتر و برنامه احترام به پرچم از جمله فعالیت‌هایی است که در مدارس استان پیش‌بینی و اجرا شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه برنامه‌های امسال به مدارس محدود نمی‌شود، افزود: در مساجد، ورزشگاه‌ها و دیگر مکان‌هایی که اجتماعات مردمی در آن‌ها شکل گرفته است، برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت روایتگری ۱۳ آبان و شعارهای ضد استکباری برگزار شده و هزاران مراسم در شهرستان‌های استان تهران در حال اجراست.

محمودی با اشاره به تفاوت مراسم امسال با سال‌های گذشته تصریح کرد: امسال نخستین مراسم ۱۳ آبان پس از شهادت امام شهید برگزار می‌شود و شرایط برگزاری راهپیمایی نیز با توجه به آنچه وی جنگ مستقیم با آمریکا توصیف کرد، متفاوت است؛ از این رو، موضوعاتی مانند مطالبه انتقام، تأکید بر مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی در شعارها، سخنرانی‌ها و محتوای مراسم مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: مردم، زنان، جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان در شرایط کنونی جنگ را از نزدیک لمس می‌کنند و انتظار می‌رود این موضوع در شعارها، دست‌نوشته‌ها و نمادهایی که شرکت‌کنندگان در راهپیمایی همراه دارند، بازتاب پیدا کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران همچنین از برگزاری برنامه‌های تکریم خانواده شهدای دانش‌آموز خبر داد و گفت: در شهرستان‌های استان تهران ۲۳ شهید دانش‌آموز از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان وجود دارد که دیدار با خانواده‌های آنان و گرامیداشت یاد این شهدا در مدارس، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

محمودی با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» خاطرنشان کرد: تقویت روحیه حماسی، روشنگری و بصیرت‌افزایی، گرامیداشت یاد امام شهید و توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب، از محورهای اصلی برنامه‌های امسال است که در قطعنامه و شعارهای راهپیمایی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان در شهرستان‌های استان تهران تشکیل جلسه داده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی انجام شده است، افزود: مسیرهای راهپیمایی اطلاع‌رسانی شده و پیش‌بینی‌هایی برای استقرار ایستگاه‌های صلواتی و خدماتی صورت گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در پایان گفت: دانش‌آموزان، فعالان فرهنگی، گروه‌های جهادی و مواکب در مسیر راهپیمایی به شرکت‌کنندگان خدمات ارائه می‌کنند و مسابقات فرهنگی و قرائت دل‌نوشته‌های دانش‌آموزی نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.