به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسحاقی، روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی برگزاری سی و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نظرات مطرح‌شده اظهار کرد: نظرات بسیار خوبی مطرح شد که می‌تواند در پیشبرد بحث کتاب و کتابخوانی مؤثر باشد.

وی افزود: در چرخه کتاب و کتابخوانی شرایطی وجود دارد که از ذهن نویسنده شروع می‌شود و به تولید کتاب، چاپ و دسترسی مردم به کتاب می‌رسد که باید در سطح ملی و استانی پیگیری شود و یکسری اقدامات را در دست انجام داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با تأکید بر لزوم تعریف برنامه‌های ویژه هفته کتاب گفت: باید برنامه‌های اثرگذار در ترویج کتاب و کتابخوانی تعریف شود و هفته کتاب فرصت مناسبی است تا جریان پایدار فرهنگی در این حوزه ایجاد کنیم اما نباید برنامه‌ها فقط به همان هفته باقی بماند و باید در طول سال پیش برود.

وی نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را راهبری فرهنگی و هماهنگ‌کننده ظرفیت‌ها در استان دانست و گفت: محورهای مختلفی پیش‌بینی شده و یکی از محورهای اصلی از زمان خدمتگزاری در اداره کل، تغییر رویکرد از برنامه‌های مناسبتی به سمت سیاست‌های مستمر در حوزه ترویج کتابخوانی بوده است.

اسحاقی، دومین محور را ایجاد هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، اجرایی و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: صحبت‌های فعالان حوزه کتاب جذاب و تازه بود؛ فعالیت‌هایی که در بخش خصوصی شکل می‌گیرد بسیار مهم است و دولت وفاق ملی پشت بخش خصوصی ایستاده و از آن در همه فرایندهای اجرایی کشور به‌ویژه حوزه فرهنگ و هنر حمایت می‌کند.

وی اظهار کرد: رویکرد سوم، اجرای برنامه‌ها و طرح‌های شاخص و ماندگار است که پس از هفته کتاب نیز تداوم یابد، طرح‌هایی که در این جلسه مطرح شد می‌تواند با روش‌های نو که نسل جدید (نسل زد) دنبال آن است، در استان رقم بخورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان پیشنهاد کرد که سند راهبردی توسعه و ترویج کتابخوانی در استان تدوین شود و افزود: تدوین سند راهبردی و تعیین چشم‌انداز می‌تواند کمک زیادی به تحقق اهداف مدنظر داشته باشد.

وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح تهیه برش استانی سند مهندسی فرهنگی کشور را اجرا کرد که در استان کرمان نیز اجرا شد و اکنون هر اقدامی در حوزه فرهنگ عمومی را در قالب آن سند پیش می‌بریم.

اسحاقی ادامه داد: اگر در هفته کتاب شرایطی فراهم شود که تیمی از بخش خصوصی یا دانشگاهی پای کار بیاید، می‌توانیم راهکارهای تدوین سند کتابخوانی استان را پیش ببریم؛ شاید یک سال طول بکشد تا به این سند دسترسی پیدا کنیم، اما اتفاق بسیار خوبی است.

وی با اشاره به طرح محله‌محوری که در سطح کشور دنبال می‌شود، بر استفاده از ظرفیت کتابخانه‌ها، مدارس، تشکل‌های فرهنگی و بخش خصوصی، تعیین اولویت‌های جغرافیایی و گروه‌های هدف در چارچوب این سند، تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان همچنین رسانه را یکی از مسائل مهم در ترویج کتاب دانست و گفت: بسیاری از اقدامات دستگاه‌های فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی به‌طور کامل رسانه‌ای نشده؛ کتاب خودش رسانه قوی است و رسانه‌های دیگر باید در کنار آن قرار گیرند تا فرهنگ کتابخوانی گسترش یابد.

اسحاقی، درباره برنامه‌های هفته کتاب گفت: لازم است هر دستگاه با توجه به شرایط و مسئولیت خود در توسعه کتابخوانی دیده شود؛ از جمله ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌های عمومی، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و صدا و سیما که وظایفی برعهده دارند.

وی افزود: ترویج کتاب و کتابخوانی در مدارس اصل کار است و آموزش و پرورش نقش مهمی دارد. شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و صدا و سیما نیز می‌توانند به فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی کتاب کمک کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان هدف از برگزاری این جلسه را دریافت و جمع‌بندی ایده‌ها عنوان کرد و گفت: اگر در هفته کتاب بتوانیم برنامه‌ای در کرمان برگزار کنیم که به یک برند فرهنگی تبدیل شود، رهاورد مهمی است و در ادامه می‌توانیم یکی از شاخص‌های فرهنگی استان را کتاب قرار دهیم.

وی با تاکید بر تشکیل کارگروهی برای تجلیل از مروجان و فعالان حوزه کتاب، گفت: برای تجلیل از خانواده کتابخوان و کتابداران تا بخش خصوصی، ناشران، نویسندگان و چرخه کتاب در استان برنامه محوری خواهیم داشت و باشگاه‌های کتابخوانی نیز به‌صورت جدی وارد فضای هفته کتاب شوند.

اسحاقی، پیشنهاد اجرای طرح «هر مدیر یک کتاب» را مطرح کرد و افزود: براساس این طرح، مدیران استان یک کتاب را از طریق سایت اداره، صفحه شخصی یا فضای مجازی معرفی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به ظرفیت نویسندگان، شاعران، هنرمندان، ورزشکاران، کارآفرینان و چهره‌های اجتماعی، تصریح کرد: انجمن‌های ادبی، باشگاه‌های کتابخوانی، خیرین حوزه کتاب و ظرفیت‌های رسانه‌ای می‌توانند فعالیت اثربخشی در راستای توسعه پایدار کتاب و کتابخوانی داشته باشند.

وی بر لزوم اجرای نهضت کتابخوانی در استان تاکید کرد و گفت: شاید نتوانیم این کار را در هفته کتاب انجام دهیم، اما تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های هفته کتاب برای ترویج کتاب و کتابخوانی استفاده کنیم؛ انتشار اخبار و گزارش‌های هفته کتاب نیز می‌تواند به فرهنگ‌سازی کمک کرده و مردم را به کتاب خواندن ترغیب کند.