به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور باقربیک، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، در جلسه شورای امور بانوان دماوند، بر نقش‌آفرینی بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و چهار عرصه مدارس، مساجد، روضه‌های خانگی و اجتماعات شبانه را از محورهای اصلی حضور مؤثر آنان در جهاد تبیین برشمرد.

وی با اشاره به نقش بانوان در تحولات فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: بانوان در برهه حساس و سرنوشت‌ساز کنونی نشان داده‌اند که می‌توانند در خط مقدم فعالیت‌های فرهنگی و گفتمان‌سازی دینی نقش‌آفرینی کنند و با تکیه بر ایمان و بصیرت، در پیشبرد اهداف فرهنگی جامعه اثرگذار باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، مدارس و محیط‌های آموزشی را یکی از عرصه‌های مهم این فعالیت‌ها دانست و افزود: راه‌اندازی هیئت‌های دانش‌آموزی و برگزاری نشست‌های تبیینی و بصیرتی باید در این محیط‌ها مورد توجه قرار گیرد تا مدارس به کانون آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی نسل نوجوان تبدیل شوند.

باقربیک همچنین اجتماعات شبانه و محافل مردمی را دارای ظرفیت قابل توجهی برای جهاد تبیین توصیف کرد و گفت: باید با تقویت محتوای فکری و فرهنگی این اجتماعات، جمعیت حاضر در آن‌ها سه برابر شود و این برنامه با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت فعالیت‌های دینی در مساجد تأکید کرد و اجرای برنامه‌های جذاب مذهبی و سامان‌دهی ظرفیت‌های خودجوش مردمی را از راهکارهای احیای جایگاه مساجد به‌عنوان پایگاه‌های فعال فرهنگی و دینی دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، روضه‌های خانگی را از سنت‌های اصیل و ریشه‌دار مذهبی برشمرد و بر حفظ و تقویت این محافل با مشارکت بانوان تأکید کرد.

باقربیک در پایان از تلاش‌ها و فعالیت‌های بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی قدردانی کرد و تداوم نقش‌آفرینی آنان در مدارس، مساجد، اجتماعات شبانه و روضه‌های خانگی را مورد تأکید قرار داد.