به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بسیج رسانه استان کرمان، شامگاه سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۱۳ آبان روزی است که تبعید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، خون پاک دانش‌آموزان مظلوم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، همه در یک نقطه تلاقی یافتند تا پیام روشن ملت ایران را به جهان مخابره کنند که «ما هرگز زیر بار ظلم نمی‌رویم».

در این بیانیه به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی آمده است: ۱۳ آبان روز فریاد ملت ایران علیه استکبار جهانی، روزی است که تاریخ ایران را با جوهر مقاومت و بیداری نگاشته‌اند.

بسیج رسانه استان کرمان، با ایمان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، این روز را فرصتی برای تجدید عهد با شهدا ،شهدای میناب و جنگهای ۸ساله،۱۲روزه و ۴۰روزه بویژه سرداران مظلوم و شهید و در راس آن قائد شهید ایران حضرت آیه الله شهید سید علی خامنه ای و آرمان‌های امامین انقلاب می‌داند و بر این باور است که امروز، جبهه رسانه‌ای کشور وظیفه‌ای خطیر مقابله با تحریف، روایت‌سازی صحیح از تاریخ، و افشای چهره واقعی نظام سلطه را بر دوش دارد.

در شرایطی که رسانه‌های وابسته به استکبار جهانی تلاش دارند حقیقت را وارونه جلوه دهند، بسیج رسانه استان کرمان با تمام ظرفیت خود در میدان نبرد نرم حضور دارد و با قلم، تصویر، صدا و اندیشه، در برابر هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمن ایستادگی می کند و اجازه نخواهد داد که روایت انقلاب در غبار تحریف گم شود.

در بیانیه بسیج رسانه استان کرمان آمده است: از همه فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و اهالی فضای مجازی دعوت می‌کنیم ضمن تقویت روحیه مبارزه با استکبار با همراهی با ملت شجاع و بصیر در تولید محتوای روشنگر نسبت به تنویر افکار عمومی نیز مانند گذشته در مسیر آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا ثابت قدم باشند تا با تولید محتوای انقلابی، خلاقانه و متعهدانه، پیام استکبارستیزی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند و در این مسیر، همسنگر بسیج رسانه باشند.