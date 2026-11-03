به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت عصر سه‌شنبه در همایش خادمیاران رضوی شهرستان آستانه‌اشرفیه که در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای ساختار و تشکیلات کانون‌های خدمت رضوی، محور اصلی فعالیت این مجموعه در نیمه دوم سال خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت‌های کانون‌های خدمت رضوی در شش‌ماهه نخست سال افزود: در این مدت، بخش عمده فعالیت‌ها بر اقدامات میدانی در مناسبت‌هایی همچون دهه کرامت، اربعین حسینی و ایام شهادت حضرت رضا (ع) متمرکز بود، اما در نیمه دوم سال، تقویت ساختار و انسجام تشکیلاتی کانون‌ها در اولویت قرار گرفته است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان با بیان اینکه سازماندهی مجدد شبکه خادمیاری از آبان‌ماه تا ماه مبارک رمضان دنبال می‌شود، تصریح کرد: هدف از این اقدام، تقویت ظرفیت‌های تشکیلاتی و فراهم کردن زمینه برای اجرای برنامه‌های میدانی مؤثرتر و هدفمندتر است.

شفیعی ثابت شبکه خادمیاران رضوی شهرستان آستانه‌اشرفیه را از شبکه‌های منسجم و تشکیلاتی استان دانست و گفت: این انسجام حاصل تلاش، همراهی و همدلی خادمیاران این شهرستان است.

وی استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت خادمیاران در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی را از ضرورت‌های پیش‌روی کانون‌های خدمت رضوی عنوان کرد.

تأکید بر حفظ وحدت ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌ های دشمن

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور در تجمعات شبانه را مصداق کنشگری عقلانی و برخورداری از عقلانیت سیاسی دانست و نسبت به شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب در جامعه هشدار داد.

شفیعی ثابت با بیان اینکه دشمن در کنار اعمال تحریم‌های ظالمانه، پروژه نفوذ و خدشه‌دار کردن وحدت ملی را دنبال می‌کند، اظهار کرد: حضور آگاهانه و پرشور مردم در تجمعات می‌تواند نقشه‌های دشمنان را خنثی کند.

وی حفظ انسجام و وحدت ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و تقویت روحیه کنشگری آگاهانه در جامعه را ضرورتی مهم دانست و بر توجه همگانی به این موضوع تأکید کرد.

تشریح عملکرد کانون‌های خدمت رضوی آستانه‌اشرفیه

در ادامه این همایش، سیدمحمدحسین جعفری، دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان آستانه‌اشرفیه، گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال جاری ارائه کرد و به تشریح اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف پرداخت.

وی با اشاره به نقش مؤثر خادمیاران رضوی در پیشبرد اهداف کانون‌ها، از تلاش‌ها و خدمات آنان قدردانی کرد و خدمت‌رسانی اجتماعی را از رسالت‌های مهم کانون‌های خدمت رضوی دانست.

جعفری همچنین بر ضرورت تقویت فعالیت‌ها و گسترش خدمات اجتماعی با هدف رفع نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ رضوی تأکید کرد.

گفتنی است در حاشیه این همایش، جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان، از احمدرضا محبی، دانش‌آموز برگزیده شهرستان آستانه‌اشرفیه و رتبه شانزدهم کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در رشته ریاضی و فیزیک، با اهدای متبرکات حرم مطهر رضوی تجلیل کرد.