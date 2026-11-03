به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در آیین گرامیداشت روز ملی محیط‌بان و اختتامیه نمایشگاه حیات وحش به روایت تصویر و تندیس، اظهار کرد: متأسفانه طی این چهل و اندی سال گذشته مدیران غیربومی در محیط زیست اصفهان داشتیم و این اولین بار است که می‌بینم یک مدیر مانند خانم کرمانی (سرپرست فعلی اداره کل محیط‌زیست اصفهان) هر روز پیگیر امور محیط‌بانان، تجهیزات و امکانات برای آنان و حوزه حفاظت از حیات وحش است.

وی با بیان اینکه دغدغه ایشان در پیگیری امور محیط‌زیست و محیط بانان در این مدت محدود بی‌نظیر است، افزود: با محیطزیست استان بیگانه نیستم، طی ۳۴ سالی که در سمت‌های مختلف مسئولیت داشته‌ام، از هیچ‌کدام از مدیران کل پیشین محیط زیست اصفهان چنین پیگیری و دلسوزی‌ای ندیدم.

محیط‌بانی تعهد ایمانی برای صیانت از مخلوقات الهی است

جمالی نژاد با بیان اینکه محیط‌بانان فقط نگهبان حیات وحش نیستند؛ نگهبان حق زندگی موجوداتی هستند که زبانی برای دفاع از خود ندارند، افزود: ما همیشه صدای انسان‌ها را می‌شنویم اما صدای حیات وحش را کسی نمی‌شنود. هیچ‌کس برای آن‌ها هزینه نمی‌کند و سودی از آن‌ها نمی‌برد اما محیط‌بانان با عشق، علم و بی‌ریایی کار می‌کنند. ارزش این عزیزان شریف و ایثارگرند. بسیاری از آن‌ها در راه دفاع از طبیعت شهید شدند، جانشان را فدا کردند.

وی با بیان اینکه کار محیط بانان، یک تعهد ایمانی و اخلاقی و صیانت از مخلوقات الهی است، ادامه داد: ارزش کار محیط‌بانان را نمی‌توان با معیارهای مادی سنجید.

لزوم بهینه‌سازی و عملکرد مناطق حفاظت شده

استاندار اصفهان در ادامه یکی از نکات مهم را بهینه‌سازی آرایش فضای مناطق حفاظت‌شده دانست و گفت: برنامه‌های عملکردی مناطق بسیار بسیار مهم هستند و این موضوع باید مورد توجه محیط زیست استان و کارشناسان باشد.

جمالی نژاد با بیان اینکه گسترش پایش هوشمند نیز ضروری است، ابراز کرد: خوشبختانه اخیراً در استان سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در حال گسترش است و شرکت‌های فناور و جوانان بااستعداد پای کار آمده‌اند.

استفاده از ظرفیت گردشگری طبیعی اصفهان مورد توجه باشد

وی اضافه کرد: نباید تنها به بودجه دولتی متکی باشیم؛ بخش غیردولتی هم علاقه و اهتمام دارد و باید از آن استفاده شود.

استاندار با اشاره به ظرفیت گردشگری طبیعی استان گفت: متأسفانه از این ظرفیت کمتر استفاده کرده‌ایم و این در حالی است که بسیاری از مردم حتی مردم خود استان، زیبایی‌ها و گونه‌های خاص مناطق حفاظت‌شده را نمی‌شناسند.

جمالی نژاد تاکید کرد: معرفی درست این گنجینه‌ها هم به حفاظت بهتر کمک می‌کند و هم گردشگری مسئولانه شکل می‌گیرد.

اصفهان از نظر منابع آبی در شرایط بسیار سخت قرار دارد

وی تصریح کرد: استان اصفهان در فلات مرکزی از نظر منابع آبی در شرایط بسیار سختی قرار دارد؛ حتی سخت‌تر از استان‌هایی مانند یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان. یکی از دلایل آن، رقابت منفی برخی استان‌های همجوار با اصفهان است که مشکلاتی ایجاد کرده. باید روی روش‌های جبرانی و مدیریت بهتر منابع آب کار کنیم.

استاندار اصفهان محیط‌بانان را سربازان گمنام طبیعت و مرزبانان بی‌سنگر دانست و از اساتیدی چون پرویز جباری و حسن مقیمی برای آثار فاخر تندیس‌گری و عکاسی حیات وحش قدردانی کرد.

رفع چالش‌های محیط‌زیستی نیازمند خرد جمعی است

وی افزود: قرار نیست بار حفاظت از محیط زیست و آلودگی هوا فقط روی دوش عده‌ای خاص باشد. همه باید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کرده و دین خود را به اکوسیستم ادا کنند.

جمالی نژاد تصریح کرد: چالش‌های کمبود آب، فرونشست زمین و آلودگی هوا نیازمند خرد جمعی و مشارکت واقعی است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه حیات وحش به روایت تصویر و تندیس، ابراز امیدواری کرد: تعداد چنین اقدامات فرهنگی و حفاظتی در اصفهان چند برابر شده و الگو شود.

استاندار افزود: اصفهان نصف جهان است و باید نصف آینده جهان هم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اصفهان در این مراسم از محیط‌بانان و همیاران محیط‌زیست استان تقدیر کرد.