به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال الشمال قطر اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم. در نیمه دوم فوتبال فوق‌العاده‌ای ارائه دادیم و به بازیکنانم افتخار می‌کنم؛ چرا که آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند تا بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.

وی درباره روند بازی و عملکرد استقلال در دو نیمه افزود: در نیمه اول شاهد بازی نزدیکی بودیم، اما در نیمه دوم نبض بازی در اختیار ما بود و استقلال تیم برتر میدان بود.

سرمربی استقلال با اشاره به اهمیت نظم تیمی و ایجاد موقعیت‌های گلزنی تصریح کرد: برای من مهم است که تیم منظم بازی کند و شکل خوبی در زمین داشته باشد. شاید بزرگ‌ترین بازیکنان دنیا هم در زدن ضربه آخر دچار اشتباه شوند، اما این موضوع قابل حل است.

بختیاری‌زاده ادامه داد: باید بتوانیم مقابل هر حریفی موقعیت‌سازی کنیم و در عین حال اجازه ندهیم حریف موقعیتی به دست بیاورد. گل نشدن توپ‌ها هم بخشی از فوتبال است.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که بازی را به‌خصوص در نیمه دوم تماشا کردند، از بازی شجاعانه استقلال لذت بردند.