به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تامین امنیت عمومی جامعه رویکرد دستگاه قضایی استان همدان را در این زمینه تشریح کرد.

وی با یادآوری اقدامات انجام شده در جریان اغتشاشات دی ماه سال گذشته و تحولات مربوط به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ رمضان اظهار کرد: اقدامات مقتضی به منظور شناسایی و برخورد قاطع با مخلان امنیت عمومی و مزدوران دشمن با استفاده از ظرفیت‌های قانونی صورت گرفته و این فرآیند با صدور دستورات قاطع قضایی و همکاری ضابطان عام و خاص کماکان در حال انجام است.

دادستان همدان تامین امنیت روانی مردم را همواره در دستور کار دستگاه قضایی استان دانست و افزود: افرادی که با سوءاستفاده از فضای مجازی یا حقیقی اقدام به انتشار اخبار کذب یا هتک حیثیت اشخاص کنند، براساس مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با مجازات حبس مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین در مواردی که این اقدامات موجب برهم زدن امنیت عمومی یا تقویت موضع دشمن گردد، پرونده‌ها حسب مورد مطابق فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی و «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیمات قانونی اتخاذ می‌شود.

نجفی در پایان با اشاره به مفاد ۱ تا ۴ قانون تشدید جاسوسی خاطرنشان کرد: هرگونه جاسوسی، ارتباط با رسانه‌ها و شبکه‌های معاند و عضویت و همکاری با آن‌ها جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی از درجه یک تا شش برای آن پیش‌بینی شده است؛ لذا به عموم شهروندان یادآور می‌شود که هرگونه ارتباط با رسانه‌های معاند تحت رصد دقیق ضابطان قرار دارد و با عاملان آن برخوردی پشیمان کننده و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.