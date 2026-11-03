به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی شامگاه سه شنبه در آیین تجلیل از جمیل لطف‌اللهی‌نسب، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و ورزشی کردستان اظهار کرد: این استان خانواده‌های خوشنام و فرزندان افتخارآفرین بسیاری دارد که بارها نام کردستان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی مطرح کرده‌اند و استاد جمیل لطف‌اللهی‌نسب و خانواده وی از جمله این چهره‌های پرافتخار هستند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمایتی ورزش استان افزود: حضور مدیری از خانواده ورزش در رأس مجموعه ورزش کردستان با هدف کسب مدال المپیک، انگیزه و مسئولیت همه دستگاه‌ها را برای حمایت بیشتر از این حوزه افزایش داده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از تشکیل کارگروه ورزشی به دستور استاندار خبر داد و گفت: در این کارگروه تلاش می‌شود از ظرفیت‌های قانونی همچون منابع مالیاتی، مسئولیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های ملی برای حمایت از باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی استفاده شود.

ورمقانی با اشاره به نقش پیشکسوتان در تصمیم‌سازی‌های ورزشی استان ادامه داد: پیشکسوتان ورزش کردستان با حضور در جلسات کارگروه و ارائه دیدگاه‌ها و راهکارهای تخصصی، مدیران را در مسیر حمایت و توسعه ورزش یاری می‌کنند.

ارتقای ۱۸ پله‌ای تنیس روی میز ایران در رده‌بندی جهانی

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران نیز در این مراسم با تشریح روند پیشرفت این رشته طی سال‌های اخیر اظهار کرد: زمانی که در سال ۱۳۹۴ مسئولیت تنیس روی میز کشور را برعهده گرفتم، این رشته با مشکلات و کمبودهای متعددی روبه‌رو بود و جایگاه مناسبی در رده‌بندی جهانی نداشت.

جمیل لطف‌اللهی نسب افزود: تنیس روی میز ایران در آن زمان رتبه سی‌وپنجم جهان را در اختیار داشت، اما با تلاش جمعی اعضای تیم، حمایت‌های انجام‌شده و رفع بخشی از مشکلات، توانستیم این جایگاه را به رتبه هفدهم جهان ارتقا دهیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران با اشاره به دستاوردهای بین‌المللی این رشته عنوان کرد: حاصل تلاش و همدلی مجموعه تیم، کسب چهار مدال برنز جهانی برای کشورمان بوده است.

لطف‌اللهی‌نسب همچنین با قدردانی از همراهی خانواده‌اش گفت: بخش مهمی از موفقیت‌های حرفه‌ای خود را مدیون همسر و خانواده‌ام هستم؛ چراکه در سال‌هایی که به دلیل مسئولیت‌های ورزشی فرصت حضور در کنار خانواده را نداشتم، همسرم با فداکاری و مسئولیت‌پذیری امور خانواده را مدیریت کرد و قدردان زحمات او هستم.

وی در پایان از اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان و افرادی که در مسیر فعالیت حرفه‌ای و موفقیت‌های ورزشی از وی حمایت کرده‌اند، قدردانی کرد.